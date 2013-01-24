Ефективність без зусиль

Наші клінічні дослідження підтвердили значне скорочення кількості волосся вже після чотирьох процедур видалення кожні два тижні та практично повну його відсутність після чотирьох-п’яти процедур. Для збереження цих результатів просто повторюйте процедуру кожні чотири-шість тижнів. Інтервал між процедурами може різнитися залежно від індивідуальної швидкості повторного росту волосся.