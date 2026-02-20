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Lumea Система видалення волосся на основі IPL

Більше не доступний

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LumeaСистема видалення волосся на основі IPL

SC2001/01

Lumea Система видалення волосся на основі IPL

Більше не доступний

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Спростіть процедури догляду за допомогою застосунку Lumea. Він пропонує персоналізований графік, розумні нагадування та корисні поради, які допоможуть вам залишатися організованими й не відхилятися від своїх цілей.

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Інструкції і документація

Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 50.3 kB
  • 28 February 2020

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