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Philips Avent Natural Response Подарунковий набір для новонароджених

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Philips Avent Natural ResponseПодарунковий набір для новонароджених

SCD838/11

Philips Avent Natural Response Подарунковий набір для новонароджених

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  • Як підібрати ідеальний потік за допомогою сосок Philips Avent Natural response
    Як підібрати ідеальний потік за допомогою сосок Philips Avent Natural response

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Посібник з важливою інформацією

  • PDF файл, 161.5 kB
  • 15 July 2025

Посібник користувача

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 6 March 2026

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