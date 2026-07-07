Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Розроблена для немовлят
Не містить BPA
2 упаковки, на 80% із рослинних матеріалів*
0–2 міс.
Наша пустушка для новонароджених спеціально розроблена для крихітних ротиків та облич. Легка безкільцева конструкція робить її ідеальною першою пустушкою для немовлят віком до 6 місяців. Форма й розмір соски допомагають дитині легко звикнути до наших пустушок Philips Avent ultra air та ultra soft, тож природні потреби малюка в смоктанні будуть завжди задоволені.
Наші ортодонтичні соски виготовлені з м’якого силікону, тому підтримують природні рухи м’язів рота, допомагаючи знизити ризик неправильного прикусу. Соска з вузькою шийкою має на меті зменшення тиску між язиком і піднебінням. Пустушки Philips Avent ultra мають незалежну акредитацію Фонду здоров’я ротової порожнини (Oral Health Foundation). Вони виготовлені зі 100% харчового силікону, є міцніші й довговічніші, ніж гумові (латексні) соски, а також не містять BPA, BPS, фталатів, ПВХ та поліциклічних ароматичних вуглеводнів.
Наші текстуровані силіконові соски розроблені таким чином, щоб імітувати відчуття маминих грудей. Коли ми запитали батьків, як їхні діти реагують на них, у середньому 98% відповіли, що їхні діти сприймають пустушки Philips Avent ultra.
4.9
з 5
173
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Tori7
07/07/2026
Україна
Рекомендую. Мінусів не знайшли.
Чудові пустушки, дитинці підійшли. Використовуємо з наступного дня після народження. Дуже зручно знаходити вночі. Ми задоволені 🫶
Цей відгук про Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт
Date of Use 2026-06-26
Цей відгук про Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт
Date of Use 2026-06-26
Kiniiia013
20/11/2024
Polska
Частина акції
Idealny na pierwszy smoczek dziecka
Smoczek ma bardzo miękki i elastyczny silikonowy kapturek, który imituje kształt piersi. Dzięki temu dziecko łatwo akceptuje smoczek, nie odczuwając różnicy w porównaniu do ssania piersi. Jego konstrukcja zapewnia naturalne ssanie, co jest korzystne dla rozwoju jamy ustnej i mięśni twarzy. Ponadto, smoczek Philips Ultra Start jest zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podrażnień czy zaczerwienień skóry wokół ust, dzięki specjalnemu wentylowi, który zapewnia cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Smoczek jest łatwy w utrzymaniu czystości można go wygodnie sterylizować.
Плюси
Mały kształt, nie zapycha buzi dziecka, nie podrażnia ust ani buzi, dobrze odprowadza powietrze
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra Start SCF075/01 Smoczek
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra Start SCF075/01 Smoczek
Kasia S.
19/11/2024
Polska
Частина акції
Pięknie swiecą
Smoczki są bardzo dobrze wykonane, są miękkie i szybko uspokajają maluszka, moja córeczka polubiła je już od pierwszych dni, dużym plusem jest to ze świecą w ciemności ponieważ bez problemu mogę znaleźć smoczka w nocy w nocy w łóżeczku.
Плюси
Świecą w ciemności, lekki,miękki, odporny na wysoką temperaturę
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Деталі з твердого пластику, за винятком силіконової соски (підхід з урахуванням балансу маси).
Показник прийняття соски на основі результатів споживчого випробування в США 2023 р. текстурованих сосок Philips Avent, що використовується в наших пустушках ultra, складає 98% (кількість = 201).
Порівняно з традиційними методами стерилізації (кип’ятіння) пустушок.
З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні.