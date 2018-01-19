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Ортодонтичні пустушки Philips Avent

Допомагають заспокоїти Вашого малюка

Коротко про наші пустушки

Ортодонтичні

Ортодонтичні

Приймає більшість малюків

Приймає більшість малюків

Не містять бісфенол-А

Не містять бісфенол-А

Пустушка ultra soft з іграшкою

Надійний друг з перших днів
Пустушка ultra soft з іграшкою - це плюшева іграшка-тваринка, до якої приєднана пустушка ultra soft. Іграшка виготовлена з м’якої тканини, а в лапках тваринки є спеціальний наповнювач для розвитку моторики дитини та стійкого закріплення на животику малюка. Іграшку легко від'єднати від пустушки - обидва вироби легко очищувати.
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Найм'якіша пустушка** для ніжної шкіри Вашого малюка

Ultra Soft

ultra soft

Для малюків 0-6 міс. та старше

 

  • Особливий гнучкий нагубник з технологією FlexiFit залишає менше подразнень і слідів на ніжній шкірі малюка**
  • М'яка та бархатиста соска пустушки подобається більшості малюків
  • 96% малюків приймають пустушку**
  • Контейнер для зберігання та стерилізації в комплекті
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Мini

Для малюків 0-2 міс.
Для малюків 0-2 міс.
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  • Пустушка Mini призначена для найменших малюків. Завдяки невеликому та легкому нагубнику вона ідеально підійде новонародженому та не заважатиме малюку. Захисний ковпачок для збереження пустушки чистою в комплекті.
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Soothie

Для малюків 0-3 міс. та 3-18 міс.
Для малюків 0-3 міс. та 3-18 міс.
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  • Soothie - це цільна силіконова пустушка. Отвір у передній частині дозволяє малюку смоктати палець разом з пустушкою, щоб заспокоїтися.
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Classic

Для малюків 0-6 міс. та 6 міс.+
Для малюків 0-6 міс. та 6 міс.+
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  • Допоможе заспокоїти малюка як вдень, так і вночі. Оберіть один з симпатичних дизайнів для свого малюка! Захисний ковпачок для збереження пустушки чистою в комплекті.
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ultra air

Для малюків 0-6 міс. та 6 міс.+
Для малюків 0-6 міс. та 6 міс.+
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  • Легкий нагубник з 4 збільшеними отворами чудово пропускає повітря, завдяки чому шкіра малюка під нагубником залишається сухою. В комплект входить контейнер для стерилізації в мікрохвильовій печі та гігієнічного зберігання пустушки.
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Менше подразнень на шкірі завдяки збільшеним отворам для повітря

Для малюків 0-6 міс. та старше 6 місяців.

ultra air

Для малюків 0-6 міс. та старше 6 місяців

 

  • Новий легкий нагубник з 4 збільшеними отворами забезпечує додатковий притік повітря, завдяки чому шкіра малюка під нагубником залишається сухою, що особливо важливо для чутливої шкіри
  • М'яка та бархатиста соска пустушки подобається більшості малюків
  • 98% малюків приймають пустушку***
  • Контейнер для зберігання та стерилізації в комплекті
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Варто знати

Як почати користуватися пустушкою та привчити до неї малюка
Пустушка для новонародженного: за чи проти?
Іноді малюкові просто потрібна ваша турбота, і діяти потрібно швидко. Пустушка Soothie створена для того, щоб швидко допомогти і ніжно заспокоїти малюка: він може смоктати палець через отвір пустушки. "

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Відчувайте себе впевнено на кожному етапі

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Підігрівачі пляшечок і стерилізатори
Радіо- та відеоняні

Радіо- та відеоняні
№ 1

Пустушки

Соски всіх пустушок Philisp Avent виготовлені з силікону - ідеального матеріалу без смаку та запаху, який не вступає в реакцію зі слиною та тому не викликає алергію, на відміну від латексу. Пустушки Philips Avent мають симетричну соску, що не злипається. 

 

В цілях гігієни та безпеки замінюйте пустушки кожні 4 тижні.

 

*Philips Avent – №1 рекомендація мам у світі за даними онлайн опитування компанії GemSeek Consulting Ltd., проведеного у період з 19.01.2018 по 30.09.2018 у США, Німеччині, Франції, Великобританії, Росії, Китаї та Італії серед 5659 жінок, які користуються продуктами догляду за дитиною.

**Споживчий тест в США з 112 мамами, 96% сказали, що їх дитина приймає ультрам'яку пустушку Philips Avent

***Згідно з результатами тестів за участі споживачів, що були преведені в США в 2016-2017 рр.