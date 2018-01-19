Соски всіх пустушок Philisp Avent виготовлені з силікону - ідеального матеріалу без смаку та запаху, який не вступає в реакцію зі слиною та тому не викликає алергію, на відміну від латексу. Пустушки Philips Avent мають симетричну соску, що не злипається.

В цілях гігієни та безпеки замінюйте пустушки кожні 4 тижні.

*Philips Avent – №1 рекомендація мам у світі за даними онлайн опитування компанії GemSeek Consulting Ltd., проведеного у період з 19.01.2018 по 30.09.2018 у США, Німеччині, Франції, Великобританії, Росії, Китаї та Італії серед 5659 жінок, які користуються продуктами догляду за дитиною.

**Споживчий тест в США з 112 мамами, 96% сказали, що їх дитина приймає ультрам'яку пустушку Philips Avent

***Згідно з результатами тестів за участі споживачів, що були преведені в США в 2016-2017 рр.