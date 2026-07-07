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  • Заспокоєння новонароджених із першого дня
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  • Заспокоєння новонароджених із першого дня
  • Заспокоєння новонароджених із першого дня
  • Заспокоєння новонароджених із першого дня
  • Заспокоєння новонароджених із першого дня
  • Заспокоєння новонароджених із першого дня
  • Заспокоєння новонароджених із першого дня
  • Заспокоєння новонароджених із першого дня
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  • Заспокоєння новонароджених із першого дня
  • Заспокоєння новонароджених із першого дня
  • Заспокоєння новонароджених із першого дня
  • Заспокоєння новонароджених із першого дня
  • Заспокоєння новонароджених із першого дня
  • Заспокоєння новонароджених із першого дня

Philips Avent Pacifierultra start

SCF075/14

4.9
| (173) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Заспокоєння новонароджених із першого дня
Спокій від самого початку. Пустушки Philips Avent ultra start розроблені спеціально для ротиків новонароджених малят і їх можна безпечно використовувати до 6 місяців. Комфорт і заспокоєння завжди поруч, незалежно від того, хто доглядає за дитиною. Тепер на 80% із рослинних матеріалів.*
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Рекомендація мам номер один у світі1

Невелика й легка — ідеальне прилягання

Заспокоєння новонароджених із першого дня

  • Розроблена для немовлят

  • Не містить BPA

  • 2 упаковки, на 80% із рослинних матеріалів*

  • 0–2 міс.

Підходить для маленьких ротів

Підходить для маленьких ротів

Наша пустушка для новонароджених спеціально розроблена для крихітних ротиків та облич. Легка безкільцева конструкція робить її ідеальною першою пустушкою для немовлят віком до 6 місяців. Форма й розмір соски допомагають дитині легко звикнути до наших пустушок Philips Avent ultra air та ultra soft, тож природні потреби малюка в смоктанні будуть завжди задоволені.

Ортодонтична соска, розроблена для природного розвитку ротової порожнини

Ортодонтична соска, розроблена для природного розвитку ротової порожнини

Наші ортодонтичні соски виготовлені з м’якого силікону, тому підтримують природні рухи м’язів рота, допомагаючи знизити ризик неправильного прикусу. Соска з вузькою шийкою має на меті зменшення тиску між язиком і піднебінням. Пустушки Philips Avent ultra мають незалежну акредитацію Фонду здоров’я ротової порожнини (Oral Health Foundation). Вони виготовлені зі 100% харчового силікону, є міцніші й довговічніші, ніж гумові (латексні) соски, а також не містять BPA, BPS, фталатів, ПВХ та поліциклічних ароматичних вуглеводнів.

Подобаються немовлятам: сприйняття соски на 98%**

Подобаються немовлятам: сприйняття соски на 98%**

Наші текстуровані силіконові соски розроблені таким чином, щоб імітувати відчуття маминих грудей. Коли ми запитали батьків, як їхні діти реагують на них, у середньому 98% відповіли, що їхні діти сприймають пустушки Philips Avent ultra.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

173

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
1

07/07/2026

Україна

Україна

Рекомендую. Мінусів не знайшли.

Чудові пустушки, дитинці підійшли. Використовуємо з наступного дня після народження. Дуже зручно знаходити вночі. Ми задоволені 🫶

Цей відгук про Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт

Date of Use 2026-06-26

Цей відгук про Пустушка Ultra Start SCF075/18 0м+, 2 шт

Date of Use 2026-06-26

20/11/2024

Polska

Polska

Idealny na pierwszy smoczek dziecka

Smoczek ma bardzo miękki i elastyczny silikonowy kapturek, który imituje kształt piersi. Dzięki temu dziecko łatwo akceptuje smoczek, nie odczuwając różnicy w porównaniu do ssania piersi. Jego konstrukcja zapewnia naturalne ssanie, co jest korzystne dla rozwoju jamy ustnej i mięśni twarzy. Ponadto, smoczek Philips Ultra Start jest zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podrażnień czy zaczerwienień skóry wokół ust, dzięki specjalnemu wentylowi, który zapewnia cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Smoczek jest łatwy w utrzymaniu czystości można go wygodnie sterylizować.

Плюси

Mały kształt, nie zapycha buzi dziecka, nie podrażnia ust ani buzi, dobrze odprowadza powietrze

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra Start SCF075/01 Smoczek

Date of Use 2024-10-19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra Start SCF075/01 Smoczek

Date of Use 2024-10-19

19/11/2024

Polska

Polska

Pięknie swiecą

Smoczki są bardzo dobrze wykonane, są miękkie i szybko uspokajają maluszka, moja córeczka polubiła je już od pierwszych dni, dużym plusem jest to ze świecą w ciemności ponieważ bez problemu mogę znaleźć smoczka w nocy w nocy w łóżeczku.

Плюси

Świecą w ciemności, lekki,miękki, odporny na wysoką temperaturę

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący

Date of Use 2024-10-19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący

Date of Use 2024-10-19

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Деталі з твердого пластику, за винятком силіконової соски (підхід з урахуванням балансу маси).

      2. Показник прийняття соски на основі результатів споживчого випробування в США 2023 р. текстурованих сосок Philips Avent, що використовується в наших пустушках ultra, складає 98% (кількість = 201).

      3. Порівняно з традиційними методами стерилізації (кип’ятіння) пустушок.

      4. З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні.