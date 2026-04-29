Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Пустушки
Усі серії
Philips Avent ultra air пустушка
Більше не доступний
Підтримка
SCF080/02
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
Eco passport - English (US)
Посібник користувача
Всі (3)
Я прочитав(-ла) новини про пустушки та BPA — як ви підтверджуєте, що пустушки Philips Avent не містять BPA?
Чи безпечні пустушки Philips Avent для моєї дитини?
Чи мій виріб Philips Avent не містить BPA та BPS?
Перевірте умови гарантійного обслуговування
Знайти сервісний центр
Знайдіть сервісні центри поблизу для ремонту, діагностики та оригінальних запчастин.
Гарантія
Наша політика гарантійного обслуговування виробів
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти