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    • Легка дихаюча пустушка Легка дихаюча пустушка Легка дихаюча пустушка

      Philips Avent Пустушка ultra air

      SCF080

      Загальна оцінка / 5
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      Легка дихаюча пустушка

      Заспокойте свою дитину за допомогою пустушки, яка дозволяє шкірі дихати. Колекція Philips Avent ultra air має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою. Її легкий нагубник створено для максимального руху повітря. Доступна різних кольорів і форм.

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      Philips Avent Пустушка ultra air

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      Пустушка ultra air
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      Пустушка ultra air

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      Легка дихаюча пустушка

      Збільшені отвори для повітря дозволяють шкірі дитини дихати

      • Дозволяє шкірі малюка дихати, завдяки отворам
      • 0–6 міс.
      • Ортодонтична та без вмісту BPA
      • 2 шт. в упаковці
      Дозволяє шкірі дихати

      Дозволяє шкірі дихати

      Надзвичайно великі отвори для повітря лагідно пропускають повітря до шкіри дитини, щоб вона залишалася м’якою і сухою.

      Модні кольори та форми

      Модні кольори та форми

      Колекція ultra air завжди в моді. Її яскраві та кольорові форми дозволяють вам і вашій дитині веселитися, випробовуючи нові стилі.

      Ідеальна текстура для почуття комфорту

      Ідеальна текстура для почуття комфорту

      Пустушка ultra air містить усе для почуття легкості та комфорту, зокрема ніжну соску.

      Подобається малюкам з усього світу*

      Подобається малюкам з усього світу*

      Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і приблизно 98% із них сказали, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent ultra soft та ultra air.

      Враховує природну форму піднебіння, зубів та ясен

      Враховує природну форму піднебіння, зубів та ясен

      Піклуйтеся про розвиток ротової порожнини вашого малюка завдяки симетричній сосці, що враховує природну форму його піднебіння, зубів та ясен.

      Стерилізація і зберігання в одному зручному контейнері

      Стерилізація і зберігання в одному зручному контейнері

      Дорожній контейнер ultra air може виконувати функції стерилізатора, тому все, що потрібно зробити, – додати трохи води і покласти його у мікрохвильову піч. Потім будьте спокійні, адже пустушка чиста і готова до використання.

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Пустушка ultra air
        2  шт.
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      • Тестування, що проводилося у 2016-2017 рр. серед споживачів у США, показало в середньому прийняття на 98% текстурної соски Philips Avent, що використовується у наших пустушках ultra air для дітей віком 0–6 міс. та 6–18 міс.
      • З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
      • Бренд пустушок №1 у цілому світі

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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