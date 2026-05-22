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Надзвичайно великі вентиляційні отвори дозволяють шкірі малюка дихати
2 пустушки в комплекті, виготовлені на 80% із рослинних матеріалів*
Ортодонтична соска, розроблена для природного розвитку ротової порожнини
0% BPA
Для дітей від 0 до 6 місяців
Надзвичайно великі отвори дозволяють шкірі дитини дихати, зберігаючи її сухою для максимального комфорту.
Наші ортодонтичні соски виготовлені з м’якого силікону, щоб підтримувати природні рухи ротових м’язів та здоровий розвиток ротової порожнини дитини. Звужена основа соски зменшує тиск між язиком і піднебінням. Пустушки Philips Avent ultra мають незалежну акредитацію Фонду стоматологічного здоров’я (Oral Health Foundation). Виготовлені з 100% харчового силікону, а також не містять BPA, BPS, фталатів, ПВХ та поліциклічних ароматичних вуглеводнів.
Наші текстуровані силіконові соски імітують відчуття материнських грудей. Коли ми запитали батьків про реакцію їхніх малюків, у середньому 98%** відповіли, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent ultra.
4.9
з 5
651
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Ievgeniia
22/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Гарні пустушки
Дуже швидка відправка, усе добре запаковано, малюк задоволений пустушками, бере лише їх.
Плюси
Гарна якість
Мінуси
Недоліків не має
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Пустушка Ultra Air SCF080/23 0-6 міс, 2шт
Date of Use 2026-05-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Пустушка Ultra Air SCF080/23 0-6 міс, 2шт
Date of Use 2026-05-01
Zvetok1991
09/04/2025
Україна
Колір, якість
Давно хотіли пустушки з нейтральним кольором, без якоїсь гендерної прив'язки. Так як користувалися з народження Авентом, то почали шукати саме в цього бренду. І на нашу радість знайшли саме те, що хотіли! Пустушки, як і зазвичай, гарної якості, з боксиком для стерилізації і саме в такому "інстаграмному" кольрі, як ми і хотіли. Однозначно рекомендую! В живу вони ще красивіші! Спеціально для сучасних мам))
Плюси
Колір, якість
Мінуси
Не виявили
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка
Daisy27
04/04/2025
Україна
Найкращий вибір
Дуже стильні, нейтральні по дизайну.Це наша любов! Дитина без вагань вподобала пустушку. Носогубник з отворами гарно пропускає повітря, щоб не було подразнення. Соска ортодонтична правильно формує прикус. Дуже зручно , що є контейнер для зберігання і стерилізації.
Плюси
Пропускає повітря,ортодонтична
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Тверді пластикові частини, за винятком силіконової соски.
Показник прийняття соски на основі результатів споживчого випробування у США в 2023 р. текстурованих сосок Philips Avent, які використовуються в наших пустушках ultra, складає 98% (кількість = 201).
У порівнянні з традиційною стерилізацією (кип’ятінням).
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