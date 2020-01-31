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    • Дозволяє шкірі вашого малюка дихати Дозволяє шкірі вашого малюка дихати Дозволяє шкірі вашого малюка дихати

      Philips Avent ultra air Пустушка

      SCF085/20

      Загальна оцінка / 5
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      Дозволяє шкірі вашого малюка дихати

      Заспокоєння з комфортом. Пустушка Philips Avent ultra air має дуже великі отвори для забезпечення сухості шкіри дитини. Доступна в різних кольорах і дизайнах.

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      Philips Avent ultra air Пустушка

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      ultra air

      Пустушка

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      Дозволяє шкірі вашого малюка дихати

      Надзвичайно великі отвори для комфортного заспокоєння

      • Дозволяє шкірі малюка дихати
      • Ортодонтична та без вмісту BPA
      • 2 шт. в упаковці
      • 6–18 міс.
      Дозволяє дихати шкірі малюка

      Дозволяє дихати шкірі малюка

      Для більш комфортного заспокоєння. Надзвичайно великі отвори лагідно пропускають повітря до шкіри дитини, щоб вона залишалась м'якою та сухою.

      Прийняття соски на 98%*

      Прийняття соски на 98%*

      Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і приблизно 98% із них сказали, що їхні діти прийняли пустушки Philips Avent ultra soft та ultra air.

      Соска, на 100% виготовлена із харчового силікону

      Соска, на 100% виготовлена із харчового силікону

      Ми свідомо обрали силікон для виготовлення наших сосок ultra soft і ultra air, оскільки це безпечний та інертний матеріал, який широко використовується в медицині, не містить небезпечних хімічних речовин, ендокринно активних речовин (наприклад, BPA) і алергенів.

      Ортодонтична соска

      Ортодонтична соска

      Ортодонтична й симетрична м’яка силіконова соска враховує природну форму піднебіння, зубів та ясен і пітримує здоровий розвиток ротової порожнини дитини.

      Природне відчуття для дитини

      Природне відчуття для дитини

      Наша текстурована силіконова соска розроблена таким чином, щоб імітувати відчуття материнських грудей.

      Зручна стерилізація за 3 хвилини

      Зручна стерилізація за 3 хвилини

      Дорожній контейнер, який іде в комплекті з нашими пустушками ultra air та ultra soft, також може виконувати функції стерилізатора, тому все, що потрібно зробити, — додати трохи води і покласти його у мікрохвильову піч. Після чого будьте спокійні, адже пустушка чиста і готова до використання.

      Розроблено та виготовлено в Нідерландах

      Розроблено та виготовлено в Нідерландах

      Наші пустушки ultra air та ultra soft розробляються та виготовляються в Нідерландах.

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Пустушка ultra air
        2  шт.
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      Відгуки

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      • Тестування, що проводилося у 2016–2017 рр. серед споживачів у США, показало в середньому прийняття на 98% текстурованої соски Philips Avent, що використовується у наших пустушках ultra air та ultra soft.
      • * З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару, без комісії

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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