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Розширена гарантія 3 роки
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Обробка замовлень призупинена через атаки на склад. Відправлення з 10.09.26.
Дозволяє шкірі малюка дихати
Не містить BPA
2 упаковки, на 80% із рослинних матеріалів*
0–6 міс.
Отвори в нагубнику вентилюють шкіру дитини, зберігаючи її сухою для максимального заспокійливого комфорту.
Наші ортодонтичні соски виготовлені з м’якого силікону, тому підтримують природні рухи м’язів рота, допомагаючи знизити ризик неправильного прикусу. Соска з вузькою шийкою має на меті зменшення тиску між язиком і піднебінням. Пустушки Philips Avent ultra мають незалежну акредитацію Фонду здоров’я ротової порожнини (Oral Health Foundation). Вони виготовлені зі 100% харчового силікону, є міцніші й довговічніші, ніж гумові (латексні) соски, а також не містять BPA, BPS, фталатів, ПВХ та поліциклічних ароматичних вуглеводнів.
Наші текстуровані силіконові соски розроблені таким чином, щоб імітувати відчуття маминих грудей. Коли ми запитали батьків, як їхні діти реагують на них, у середньому 98% відповіли, що їхні діти сприймають пустушки Philips Avent ultra.
4.9
з 5
651
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Ievgeniia
22/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Гарні пустушки
Дуже швидка відправка, усе добре запаковано, малюк задоволений пустушками, бере лише їх.
Плюси
Гарна якість
Мінуси
Недоліків не має
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Пустушка Ultra Air SCF080/23 0-6 міс, 2шт
Date of Use 2026-05-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Пустушка Ultra Air SCF080/23 0-6 міс, 2шт
Date of Use 2026-05-01
Zvetok1991
09/04/2025
Україна
Колір, якість
Давно хотіли пустушки з нейтральним кольором, без якоїсь гендерної прив'язки. Так як користувалися з народження Авентом, то почали шукати саме в цього бренду. І на нашу радість знайшли саме те, що хотіли! Пустушки, як і зазвичай, гарної якості, з боксиком для стерилізації і саме в такому "інстаграмному" кольрі, як ми і хотіли. Однозначно рекомендую! В живу вони ще красивіші! Спеціально для сучасних мам))
Плюси
Колір, якість
Мінуси
Не виявили
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка
Date of Use 2025-03-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка
Date of Use 2025-03-09
Daisy27
04/04/2025
Україна
Найкращий вибір
Дуже стильні, нейтральні по дизайну.Це наша любов! Дитина без вагань вподобала пустушку. Носогубник з отворами гарно пропускає повітря, щоб не було подразнення. Соска ортодонтична правильно формує прикус. Дуже зручно , що є контейнер для зберігання і стерилізації.
Плюси
Пропускає повітря,ортодонтична
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка
Date of Use 2024-03-04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка
Date of Use 2024-03-04
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Деталі з твердого пластику, за винятком силіконової соски (підхід з урахуванням балансу маси).
На основі результатів споживчого випробування в США (2023 р., кількість = 201).
Показник прийняття соски на основі результатів споживчого випробування у США в 2023 р. текстурованих сосок Philips Avent, які використовуються в наших пустушках ultra, складає 98% (кількість = 201).
Порівняно з традиційними методами стерилізації (кип’ятіння) пустушок.
З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні.