КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати

Philips Avent Пустушка Ultra Air6-18 міс, 2шт

SCF087/17

4.9
| (651) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
Заспокійливі пустушки, які дихають завдяки великим отворам для повітря. 9 із 10 батьків погоджуються: пустушки Philips Avent ultra air зручні для малюка**. Заспокоєння завжди поруч, незалежно від того, хто піклується про дитину. Тепер на 80% із рослинних матеріалів*.
Переглянути всі переваги
brand claim mcc img_03

Рекомендація мам номер один у світі1

Надзвичайно великі вентиляційні отвори для більш комфортного заспокоєння

Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати

  • Надзвичайно великі вентиляційні отвори дозволяють шкірі малюка дихати

  • 2 пустушки в комплекті, виготовлені на 80% із рослинних матеріалів*

  • Ортодонтична соска, розроблена для природного розвитку ротової порожнини

  • 0% BPA

  • Для дітей від 6 до 18 місяців

Надзвичайно великі вентиляційні отвори

Надзвичайно великі вентиляційні отвори

Надзвичайно великі отвори дозволяють шкірі дитини дихати, зберігаючи її сухою для максимального комфорту.

Ортодонтична силіконова соска

Ортодонтична силіконова соска

Наші ортодонтичні соски виготовлені з м’якого силікону, щоб підтримувати природні рухи ротових м’язів та здоровий розвиток ротової порожнини дитини. Звужена основа соски зменшує тиск між язиком і піднебінням. Пустушки Philips Avent ultra мають незалежну акредитацію Фонду стоматологічного здоров’я (Oral Health Foundation). Виготовлені з 100% харчового силікону, а також не містять BPA, BPS, фталатів, ПВХ та поліциклічних ароматичних вуглеводнів.

Сприйняття соски в 98%** випадках

Сприйняття соски в 98%** випадках

Наші текстуровані силіконові соски імітують відчуття материнських грудей. Коли ми запитали батьків про реакцію їхніх малюків, у середньому 98%** відповіли, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.9

з 5

651

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

22/05/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Гарні пустушки

Дуже швидка відправка, усе добре запаковано, малюк задоволений пустушками, бере лише їх.

Плюси

Гарна якість

Мінуси

Недоліків не має

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Пустушка Ultra Air SCF080/23 0-6 міс, 2шт

Date of Use 2026-05-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Пустушка Ultra Air SCF080/23 0-6 міс, 2шт

Date of Use 2026-05-01

09/04/2025

Україна

Україна

Колір, якість

Давно хотіли пустушки з нейтральним кольором, без якоїсь гендерної прив'язки. Так як користувалися з народження Авентом, то почали шукати саме в цього бренду. І на нашу радість знайшли саме те, що хотіли! Пустушки, як і зазвичай, гарної якості, з боксиком для стерилізації і саме в такому "інстаграмному" кольрі, як ми і хотіли. Однозначно рекомендую! В живу вони ще красивіші! Спеціально для сучасних мам))

Плюси

Колір, якість

Мінуси

Не виявили

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка

04/04/2025

Україна

Україна

Найкращий вибір

Дуже стильні, нейтральні по дизайну.Це наша любов! Дитина без вагань вподобала пустушку. Носогубник з отворами гарно пропускає повітря, щоб не було подразнення. Соска ортодонтична правильно формує прикус. Дуже зручно , що є контейнер для зберігання і стерилізації.

Плюси

Пропускає повітря,ортодонтична

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra air SCF085 Пустушка

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Тверді пластикові частини, за винятком силіконової соски.

      2. Показник прийняття соски на основі результатів споживчого випробування у США в 2023 р. текстурованих сосок Philips Avent, які використовуються в наших пустушках ultra, складає 98% (кількість = 201).

      3. На основі результатів споживчого випробування в США (2023 р., кількість = 201).

      4. У порівнянні з традиційною стерилізацією (кип’ятінням).

      5. -