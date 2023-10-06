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Philips AventSCF085/02 ultra air pacifier

SCF093/06

4.9

| (345) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб

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М’який, гнучкий нагубник зменшує подразнення**

М’який, гнучкий нагубник зменшує подразнення**

Шкіра дитини потребує особливого догляду. Технологія м’якого нагубника повторює природні вигини обличчя дитини, завдяки чому на шкірі залишається менше слідів і виникає менше подразнень**. Наш закруглений нагубник мінімізує тиск на щоки для додаткової делікатності.

Ортодонтична соска, розроблена для природного розвитку ротової порожнини

Ортодонтична соска, розроблена для природного розвитку ротової порожнини

Наші ортодонтичні соски виготовлені з м’якого силікону, тому підтримують природні рухи м’язів рота, допомагаючи знизити ризик неправильного прикусу. Соска з вузькою шийкою має на меті зменшення тиску між язиком і піднебінням. Пустушки Philips Avent ultra мають незалежну акредитацію Фонду здоров’я ротової порожнини (Oral Health Foundation). Вони виготовлені зі 100% харчового силікону, є міцніші й довговічніші, ніж гумові (латексні) соски, а також не містять BPA, BPS, фталатів, ПВХ та поліциклічних ароматичних вуглеводнів.

Розроблено з експертами

Розроблено з експертами

Ми тісно співпрацювали з батьками та медичними фахівцями, щоб створити інноваційний дизайн ультра м’яких пустушок Philips Avent.

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4.9

з 5

345

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

06/10/2023

Україна

Україна

М'які пустушечки.

Гарний дизайн та поєднання кольорів,приємна на дотик,дуже м'яка,завдяки отворам нагубника шкіра малюка завжди суха навколо ротика.Кольори нейтральні,тому підійде як хлопчику так і дівчинці.Має спеціальний футляр ,який можна використати як стерізатор також.

Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft

Date of Use 2023-09-06

Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft

Date of Use 2023-09-06

06/10/2023

Україна

Україна

Ультрам'які пустушки.

Дуже м'якенький нагубник з отворами,шкіра залишається на щічках суха.Чудово підібрані кольори і гарний дизайн.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra soft SCF091/07 Пустушка Philips Avent Ultra Soft

Date of Use 2023-09-06

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra soft SCF091/07 Пустушка Philips Avent Ultra Soft

Date of Use 2023-09-06

05/10/2023

Україна

Україна

Мʼяка, дихаюча пустушка

Манюня одразу прийняла пустушку, гарні якість як завжди. В надгубнику пустушки шість отворів, завдяки ним шкіра навколо ротика дихає. Приємний силікон, немає запаху.

Плюси

Якість

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft

Date of Use 2022-09-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft

Date of Use 2022-09-05

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