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Шкіра дитини потребує особливого догляду. Технологія м’якого нагубника повторює природні вигини обличчя дитини, завдяки чому на шкірі залишається менше слідів і виникає менше подразнень**. Наш закруглений нагубник мінімізує тиск на щоки для додаткової делікатності.
Наші ортодонтичні соски виготовлені з м’якого силікону, тому підтримують природні рухи м’язів рота, допомагаючи знизити ризик неправильного прикусу. Соска з вузькою шийкою має на меті зменшення тиску між язиком і піднебінням. Пустушки Philips Avent ultra мають незалежну акредитацію Фонду здоров’я ротової порожнини (Oral Health Foundation). Вони виготовлені зі 100% харчового силікону, є міцніші й довговічніші, ніж гумові (латексні) соски, а також не містять BPA, BPS, фталатів, ПВХ та поліциклічних ароматичних вуглеводнів.
Ми тісно співпрацювали з батьками та медичними фахівцями, щоб створити інноваційний дизайн ультра м’яких пустушок Philips Avent.
4.9
з 5
345
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Eduard 13
06/10/2023
Україна
М'які пустушечки.
Гарний дизайн та поєднання кольорів,приємна на дотик,дуже м'яка,завдяки отворам нагубника шкіра малюка завжди суха навколо ротика.Кольори нейтральні,тому підійде як хлопчику так і дівчинці.Має спеціальний футляр ,який можна використати як стерізатор також.
Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft
Date of Use 2023-09-06
Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft
Date of Use 2023-09-06
Sezam
06/10/2023
Україна
Ультрам'які пустушки.
Дуже м'якенький нагубник з отворами,шкіра залишається на щічках суха.Чудово підібрані кольори і гарний дизайн.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra soft SCF091/07 Пустушка Philips Avent Ultra Soft
Date of Use 2023-09-06
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra soft SCF091/07 Пустушка Philips Avent Ultra Soft
Date of Use 2023-09-06
Maluk24
05/10/2023
Україна
Мʼяка, дихаюча пустушка
Манюня одразу прийняла пустушку, гарні якість як завжди. В надгубнику пустушки шість отворів, завдяки ним шкіра навколо ротика дихає. Приємний силікон, немає запаху.
Плюси
Якість
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft
Date of Use 2022-09-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft
Date of Use 2022-09-05