Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Philips Avent SCF085/02 ultra air pacifier
Більше не доступний
Підтримка
SCF093/06
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
Всі (2)
Я прочитав(-ла) новини про пустушки та BPA — як ви підтверджуєте, що пустушки Philips Avent не містять BPA?
Чи безпечні пустушки Philips Avent для моєї дитини?