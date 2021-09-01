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    • Комфортно повторює природні контури обличчя малюка Комфортно повторює природні контури обличчя малюка Комфортно повторює природні контури обличчя малюка

      Philips Avent Soothie Пустушка Soothie

      SCF099/21

      Загальна оцінка / 5
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      Комфортно повторює природні контури обличчя малюка

      Пустушка Philips Avent Soothie створена з урахуванням природних контурів обличчя дитини. Його вигнутий нагубник у формі серця не перекриватиме крихітний ніс малюка. Пустушка Soothie виготовлена з медичного силікону та розповсюджується в лікарнях по всій Європі*

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      Philips Avent Soothie Пустушка Soothie

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      Soothie

      Пустушка Soothie

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      Комфортно повторює природні контури обличчя малюка

      Гнучкий медичний силікон

      • Цільна силіконова конструкція
      • 0–6 міс.
      • Не містить BPA
      • 2 шт. в упаковці
      Повторює контури обличчя дитини, забезпечуючи покращений рівень комфорту

      Повторює контури обличчя дитини, забезпечуючи покращений рівень комфорту

      Спеціальний нагубник вигнутої форми у формі серця призначений для того, щоб повторювати природні контури обличчя дитини й забезпечити максимальний комфорт, не торкаючись про цьому крихітного носика малюка.

      Цільна конструкція, виготовлено зі 100%-го медичного силікону

      Цільна конструкція, виготовлено зі 100%-го медичного силікону

      Пустушка Soothie має міцну цільну конструкцію і виготовлена виключно з гнучкого медичного силікону. Наша команда експертів розробила її спеціально для новонароджених малюків віком 0–6 м

      Розповсюджується в лікарнях по всій Європі*

      Розповсюджується в лікарнях по всій Європі*

      Асортимент Philips Avent Soothie розповсюджується в лікарнях по всій Європі. Лікарі та медсестри довіряють цим пустушкам, коли потрібно заспокоїти новонароджених.

      Ортодонтична соска

      Ортодонтична соска

      Soothie створено для природного розвитку ротової порожнини дитини. Її ортодонтична соска симетричної форми дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка.

      Унікальна конструкція, що допомагає встановити зв’язок із дитиною

      Унікальна конструкція, що допомагає встановити зв’язок із дитиною

      Пустушка має унікальну цільну конструкцію, яка дозволяє вставити палець у соску. Завдяки цьому ви зможете встановити ще міцніший зв’язок із дитиною, допомагаючи їй смоктати.

      Конструкція запобігає потраплянню води в соску

      Конструкція запобігає потраплянню води в соску

      Завдяки конструкції краплі води не потрапляють у соску.

      Стерилізація і зберігання в одному зручному контейнері

      Стерилізація і зберігання в одному зручному контейнері

      Чи знаєте ви, що дорожній футляр Soothie також можна використовувати як стерилізатор? Додайте трохи води й поставте його в мікрохвильову піч для додаткової гігієни*.

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Пустушка Soothie
        2  шт.
      Badge-D2C

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      • Усі наші пустушки мають соски однакової форми, цільну конструкцію, виготовлені з одного матеріалу та поставляються з нагубниками різних форм, включно з тими, що розповсюджуються в лікарнях по всій Європі
      • З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару, без комісії

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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