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  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
  • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини

Більше не доступний

Philips AventПустушка Classic

SCF124/01

Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини

Подбайте про спокій дитини завдяки пустушці Classic Philips Avent. Наша ортодонтична та розбірна соска сприяє природному розвитку ротової порожнини дитини, доступна в різних кольорах.

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Рекомендація мам номер один у світі1

Стильний дизайн, гарний вигляд

Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини

  • Для заспокоєння

  • 0–6 міс.

  • Ортодонтична та без вмісту BPA

  • 2 шт. в упаковці

9 із 10 немовлят приймають наші пустушки*

9 із 10 немовлят приймають наші пустушки*

Немовлята знають, що їм подобається! Ми запитали мам, як їхні діти реагують на соски Philips Avent, і 9 із 10 дітей приймають наші пустушки.*

Створено для природного розвитку ротової порожнини

Створено для природного розвитку ротової порожнини

Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.

Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*

Технічні характеристики

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  • • Вітальний промокод зі знижкою -15%*
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  • • Актуальні та корисні поради від Philips​ Avent
Примітки

  1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

  1. Марка пустушок №1 у цілому світі

  2. З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні

  3. Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини

  4. Виробник року 2014

  5. Онлайн-тестування за участі 100 мам у Великобританії, 2012 рік