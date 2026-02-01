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Більше не доступний
SCF124/01
Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
Подбайте про спокій дитини завдяки пустушці Classic Philips Avent. Наша ортодонтична та розбірна соска сприяє природному розвитку ротової порожнини дитини, доступна в різних кольорах.
Для заспокоєння
0–6 міс.
Ортодонтична та без вмісту BPA
2 шт. в упаковці
Немовлята знають, що їм подобається! Ми запитали мам, як їхні діти реагують на соски Philips Avent, і 9 із 10 дітей приймають наші пустушки.*
Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.
Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*
Відгуки
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Марка пустушок №1 у цілому світі
З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини
Виробник року 2014
Онлайн-тестування за участі 100 мам у Великобританії, 2012 рік