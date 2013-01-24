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    Philips Avent

    Дихаючі пустушки Freeflow

    SCF133/02
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Додаткові отвори для повітря для чутливої шкіри Додаткові отвори для повітря для чутливої шкіри Додаткові отвори для повітря для чутливої шкіри
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      Philips Avent Дихаючі пустушки Freeflow

      SCF133/02
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Додаткові отвори для повітря для чутливої шкіри

      Ортодонтичні, розбірні та симетричні соски Avent враховують природний розвиток дитячого піднебіння, зубів та ясен. Усі пустушки Avent виготовлено з силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху. У наявності різні кольори. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Дихаючі пустушки Freeflow

      Додаткові отвори для повітря для чутливої шкіри

      Ортодонтичні, розбірні та симетричні соски Avent враховують природний розвиток дитячого піднебіння, зубів та ясен. Усі пустушки Avent виготовлено з силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху. У наявності різні кольори. Переглянути усі переваги

      Додаткові отвори для повітря для чутливої шкіри

      Ортодонтичні, розбірні та симетричні соски Avent враховують природний розвиток дитячого піднебіння, зубів та ясен. Усі пустушки Avent виготовлено з силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху. У наявності різні кольори. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Дихаючі пустушки Freeflow

      Додаткові отвори для повітря для чутливої шкіри

      Ортодонтичні, розбірні та симетричні соски Avent враховують природний розвиток дитячого піднебіння, зубів та ясен. Усі пустушки Avent виготовлено з силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху. У наявності різні кольори. Переглянути усі переваги

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        Дихаючі пустушки Freeflow

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Додаткові отвори для повітря для чутливої шкіри

        Шість отворів у нагубнику для більшого комфорту

        • 6–18 міс.
        Захисне кільце-ручка

        Захисне кільце-ручка

        Для легкого виймання пустушки Philips Avent у будь-який час.

        Ортодонтична, симетрична, розбірна соска

        Ортодонтична, симетрична, розбірна соска

        Пласкі симетричні соски Philips Avent краплеподібної форми враховують природний розвиток піднебіння, зубів та ясен малюка, навіть якщо дитина переверне пустушку в роті.

        Зручні у використанні силіконові соски

        Зручні у використанні силіконові соски

        Силіконова соска Philips Avent не має ні смаку, ні запаху, тож малюку вона, ймовірно, сподобається. Силікон м’який, прозорий, його легко мити і він не злипається. Така соска міцна, довго прослужить, не втратить із часом форми та не змінить кольору.

        Захисна кришечка із защіпкою

        Захисна кришечка із защіпкою

        Для забезпечення гігієнічності стерильних сосок

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Великобританія
          Так
          Етап
          6–12 місяців

        • У комплекті:

          Силіконова пустушка
          2  шт.
          Захисна кришечка із защіпкою
          2  шт.

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