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    Philips Avent

    Міні-пустушка

    SCF151/01
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Невелика і легка соска для малюка Невелика і легка соска для малюка Невелика і легка соска для малюка
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      Philips Avent Міні-пустушка

      SCF151/01
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Невелика і легка соска для малюка

      Міні-пустушка Philips Avent заспокоює немовлят віком до 2 місяців. Наш малий, легкий нагубник зручно прилягає до обличчя немовляти, не торкаючись носа. Наша ортодонтична та розбірна соска сприяє природному розвитку ротової порожнини дитини. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Міні-пустушка

      Невелика і легка соска для малюка

      Міні-пустушка Philips Avent заспокоює немовлят віком до 2 місяців. Наш малий, легкий нагубник зручно прилягає до обличчя немовляти, не торкаючись носа. Наша ортодонтична та розбірна соска сприяє природному розвитку ротової порожнини дитини. Переглянути усі переваги

      Невелика і легка соска для малюка

      Міні-пустушка Philips Avent заспокоює немовлят віком до 2 місяців. Наш малий, легкий нагубник зручно прилягає до обличчя немовляти, не торкаючись носа. Наша ортодонтична та розбірна соска сприяє природному розвитку ротової порожнини дитини. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Міні-пустушка

      Невелика і легка соска для малюка

      Міні-пустушка Philips Avent заспокоює немовлят віком до 2 місяців. Наш малий, легкий нагубник зручно прилягає до обличчя немовляти, не торкаючись носа. Наша ортодонтична та розбірна соска сприяє природному розвитку ротової порожнини дитини. Переглянути усі переваги

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        Міні-пустушка

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Невелика і легка соска для малюка

        Комфортне прилягання для новонароджених

        • Ідеальна для новонародженого малюка
        • 0–2 міс.
        • Ортодонтична та без вмісту BPA
        • 2 шт. в упаковці
        Дуже маленькі і легкі для крихітних малюків

        Дуже маленькі і легкі для крихітних малюків

        Нагубник міні-пустушки дуже маленький і легкий для крихітних малюків до 2 місяців.

        Створено для природного розвитку ротової порожнини

        Створено для природного розвитку ротової порожнини

        Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.

        Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

        Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

        Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*

        Захисне кільце-тримач для легкого виймання

        Захисне кільце-тримач для легкого виймання

        Наше захисне кільце-тримач дозволяє легко вийняти пустушку з ротика дитини в будь-який час. Навіть маленькі ручки можуть його тримати!

        Ковпачок із защіпкою допомагає зберігати пустушку в чистоті

        Ковпачок із защіпкою допомагає зберігати пустушку в чистоті

        Коли пустушка не використовується, перш ніж відкласти її на зберігання, просто надіньте ковпачок на соску, щоб вона перебувала в безпеці та чистоті.

        Легко стерилізувати для додаткової гігієни

        Легко стерилізувати для додаткової гігієни

        Підтримувати чистоту дитячих пустушок легко. Просто покладіть їх у стерилізатор чи занурте у киплячу воду.

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          Міні-пустушка
          2  шт.

        • Гігієна

          Можна стерилізувати
          Так
          Можна мити в посудомийній машині
          Так
          Легко мити
          Так

        • Безпека

          Не містить BPA
          Так
          Захисне кільце-тримач
          Так

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            • Виробник року 2014
            • З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
            • Бренд пустушок №1 у цілому світі
            • Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини
            • Онлайн-тестування за участі 100 мам у Великобританії, 2012 рік

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