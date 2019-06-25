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  • Невелика і легка соска для малюка
  • Невелика і легка соска для малюка
  • Невелика і легка соска для малюка
  • Невелика і легка соска для малюка
  • Невелика і легка соска для малюка
  • Невелика і легка соска для малюка
  • Невелика і легка соска для малюка
  • Невелика і легка соска для малюка
  • Невелика і легка соска для малюка
  • Невелика і легка соска для малюка

Більше не доступний

Philips AventМіні-пустушка

SCF151/02

4.7
| (38) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Невелика і легка соска для малюка
Міні-пустушка Philips Avent заспокоює немовлят віком до 2 місяців. Наш малий, легкий нагубник зручно прилягає до обличчя немовляти, не торкаючись носа. Наша ортодонтична та розбірна соска сприяє природному розвитку ротової порожнини дитини.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Комфортне прилягання для новонароджених

Невелика і легка соска для малюка

  • Ідеальна для новонародженого малюка

  • 0–2 міс.

  • Ортодонтична та без вмісту BPA

  • 2 шт. в упаковці

Дуже маленькі і легкі для крихітних малюків

Дуже маленькі і легкі для крихітних малюків

Нагубник міні-пустушки дуже маленький і легкий для крихітних малюків до 2 місяців.

Створено для природного розвитку ротової порожнини

Створено для природного розвитку ротової порожнини

Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.

Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

38

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

3
2

25/06/2019

Україна

Україна

Стильна, якісна

Придбали таку пустуню ще в пологовому, так як маленька дуже любила смоктати ручку. Руку вона нам не замінила, але в деяких випадках дуже допомагала. Ніяких подразнень не викликала, стильний дизайн, чудова якість - перевірила на двох дітках. Перша не хотіла розлучатись з пустуню, аж до 2 рочків

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF151/00 Міні-пустушка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF151/00 Міні-пустушка

02/04/2019

Україна

Україна

Ідеально підходить для новонароджених.

Зарекомендували себе чудово. Легкі, не натирають щоки. М'який силікон. Наявність ковпачка. Зручна у користуванні.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF151/01 Міні-пустушка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF151/01 Міні-пустушка

24/04/2018

Україна

Україна

Philips Avent Міні-пустушка SCF151/02 Ідеальна для новонародженої дитини!!

Комплект міні-пустушек - ідеальний для новонародженої дитини! Пустушки маленькі, м’які та вироблені з якісного силікону. Також вони дуже класного дизайну і мають захисні ковпачки! Моя дівчинка дуже гарно виглядала з цими пустушками) А ще дуже важливо, що вони ортодонтичні - і з перших днів моєї дитинки я не буду хвилюватися за формування неправильного прикусу, чого, на жаль, не скажешь за пустушки інших фірм. Єдиним недоліком було для мне те, що при використанні пустушки на вулиці при мінусовій температурі - всередині пустушки сформувався конденсат і силіконова частина пустушки мала потім не дуже гарний та приємний вигляд - силікон трошки затвердив та помутнів.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF151/02 Міні-пустушка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF151/02 Міні-пустушка

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      1. Виробник року 2014

      2. З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні

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