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Більше не доступний
Ідеальна для новонародженого малюка
0–2 міс.
Ортодонтична та без вмісту BPA
2 шт. в упаковці
Нагубник міні-пустушки дуже маленький і легкий для крихітних малюків до 2 місяців.
Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.
Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*
4.7
з 5
38
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Darya
25/06/2019
Україна
Стильна, якісна
Придбали таку пустуню ще в пологовому, так як маленька дуже любила смоктати ручку. Руку вона нам не замінила, але в деяких випадках дуже допомагала. Ніяких подразнень не викликала, стильний дизайн, чудова якість - перевірила на двох дітках. Перша не хотіла розлучатись з пустуню, аж до 2 рочків
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF151/00 Міні-пустушка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF151/00 Міні-пустушка
Galia91
02/04/2019
Україна
Ідеально підходить для новонароджених.
Зарекомендували себе чудово. Легкі, не натирають щоки. М'який силікон. Наявність ковпачка. Зручна у користуванні.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF151/01 Міні-пустушка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF151/01 Міні-пустушка
Анасьасія
24/04/2018
Україна
Philips Avent Міні-пустушка SCF151/02 Ідеальна для новонародженої дитини!!
Комплект міні-пустушек - ідеальний для новонародженої дитини! Пустушки маленькі, м’які та вироблені з якісного силікону. Також вони дуже класного дизайну і мають захисні ковпачки! Моя дівчинка дуже гарно виглядала з цими пустушками) А ще дуже важливо, що вони ортодонтичні - і з перших днів моєї дитинки я не буду хвилюватися за формування неправильного прикусу, чого, на жаль, не скажешь за пустушки інших фірм. Єдиним недоліком було для мне те, що при використанні пустушки на вулиці при мінусовій температурі - всередині пустушки сформувався конденсат і силіконова частина пустушки мала потім не дуже гарний та приємний вигляд - силікон трошки затвердив та помутнів.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF151/02 Міні-пустушка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF151/02 Міні-пустушка
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Виробник року 2014
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