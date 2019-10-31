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Більше не доступний
Мала (15 мм)
2 шт.
Захисні накладки для сосків Philips Avent призначено для використання лише в разі подразнених чи потрісканих сосків; їх слід застосовувати за порадою медичного працівника.
Дитина може легко захопити сосок через накладку і створити вакуум.
Захисні накладки для сосків Philips Avent виготовлено з надзвичайно тонкого силікону без запаху та смаку.
4.8
з 5
136
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
АннаM
31/10/2019
Україна
рекомендую
есть такая проблема как плоский сосок, когда ребенок не может легко ухватить сосок при кормлении, то эти насадки были для меня решением этой проблемы. без проблем в использовании. смело могу рекомендовать.
Так, я рекомендую цей продукт
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Так, я рекомендую цей продукт
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Yanka777
06/07/2019
Україна
Моє спасіння)
Дорогі матусі, Хочу поділитись своїм досвідом у використанні даного, як я його назвала, грудного гаджету! Я вже два місяці мама і зараз в мене вже немає необхідності у використанні моїх накладок, але в свій час вони мене просто врятували; Нажаль ніхто мені з самих перших днів про них не сказав((( Саме тому, від початку вигодовування в мене були такі тріщини, що коли зціжувала молоко, нерідко воно ставало рожевим від крові((( Я просто плакала над дитиною кожного разу і вже планувала переводити на кормління сумішами. Коли пожалілась подругам і вуаля, мені порадили накладки! Якби не вони, ось вже як приблизно місяць, моє чадо харчувалось би сухим молоком з банки! Дякую Philips!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF156/01 Захисна накладка для соска
Так, я рекомендую цей продукт
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Alessa
10/04/2019
Україна
Прекрасные насадки, рекомендую.
Очень классное изобретение, при грудном вскармливания.Подарила подружка, советую что понадобятся.Двое деток, и два раза они меня очень сильно выручали.Особенно первая неделя после родов.Здорово, что надевая их, используя крем для сосков, будет работать при самом кормлению ,позволяя не смывать крем.Единственный минус, что нет в наборе хорошего прочного для них контейнера, чтобы после использования их правильно хранить.
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На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Цей розділ містить відгуки споживачів про продукт. Компанія Philips відмежовується від інформації, опублікованої споживачами в цьому розділі, а тому будь-які зазначені тут технічні дані та (або) рекомендації з використання продукту не можуть трактуватися як офіційно схвалені дані, надані компанією Philips.