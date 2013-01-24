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    Philips Avent

    Захисна накладка для соска

    SCF156/00
    Avent
    Отримайте підтримку для цього виробу
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Допомагають годувати грудьми довший час Допомагають годувати грудьми довший час Допомагають годувати грудьми довший час
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      Philips Avent Захисна накладка для соска

      SCF156/00
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Допомагають годувати грудьми довший час

      Захисну накладку для сосків Philips Avent SCF156/00 виготовлено з надзвичайно тонкого, ніжного силікону без запаху та смаку, що захищає подразнені чи потріскані соски під час годування грудьми. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Захисна накладка для соска

      Допомагають годувати грудьми довший час

      Захисну накладку для сосків Philips Avent SCF156/00 виготовлено з надзвичайно тонкого, ніжного силікону без запаху та смаку, що захищає подразнені чи потріскані соски під час годування грудьми. Переглянути усі переваги

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        Захисна накладка для соска

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Допомагають годувати грудьми довший час

        Догляд за грудьми та захист болючих сосків

        • Мала (15 мм)
        • 2 шт.

        Захист подразнених сосків під час годування грудьми

        Захисні накладки для сосків Philips Avent призначено для використання лише в разі подразнених чи потрісканих сосків; їх слід застосовувати за порадою медичного працівника.

        Дитина легко захоплює сосок

        Дитина може легко захопити сосок через накладку і створити вакуум.

        Виготовлено з надзвичайно тонкого силікону без запаху та смаку

        Захисні накладки для сосків Philips Avent виготовлено з надзвичайно тонкого силікону без запаху та смаку.

        Створені для забезпечення контакту шкіри з дитиною

        Малюк і надалі відчуватиме Вашу шкіру на дотик та запах, а також продовжуватиме стимулювати притік молока під час смоктання, а коли соски загояться, із легкістю повернеться до Ваших грудей.

        Технічні характеристики

        • Етапи розвитку

          Етап
          0–6 місяців
          Великобританія
          Так

        • Матеріал

          Захисна накладка для соска
          • Без вмісту BPA*
          • Силікон

        • У комплекті:

          Мала захисна накладка для соска
          2  шт.

        • Конструкція

          Дозволяє дитині відчувати Вашу шкіру
          Так
          Дозволяє дитині відчувати запах Вашої шкіри
          Так

        • Простота у користуванні

          Лікуйтеся, продовжуючи годувати грудьми
          Так

        • Функції

          Легке захоплення
          Надзвичайно тонкий силікон

        • Вага та розміри

          Діаметр
          15  мм

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            • Цей розділ містить відгуки споживачів про продукт. Компанія Philips відмежовується від інформації, опублікованої споживачами в цьому розділі, а тому будь-які зазначені тут технічні дані та (або) рекомендації з використання продукту не можуть трактуватися як офіційно схвалені дані, надані компанією Philips.

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