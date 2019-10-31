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  • Допомагають годувати грудьми довший час
  • Допомагають годувати грудьми довший час
  • Допомагають годувати грудьми довший час
  • Допомагають годувати грудьми довший час
  • Допомагають годувати грудьми довший час
  • Допомагають годувати грудьми довший час

Більше не доступний

Philips AventЗахисна накладка для соска

SCF156/00

4.8
| (136) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Допомагають годувати грудьми довший час
Захисну накладку для сосків Philips Avent SCF156/00 виготовлено з надзвичайно тонкого, ніжного силікону без запаху та смаку, що захищає подразнені чи потріскані соски під час годування грудьми.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Догляд за грудьми та захист болючих сосків

Допомагають годувати грудьми довший час

  • Мала (15 мм)

  • 2 шт.

Захист подразнених сосків під час годування грудьми

Захисні накладки для сосків Philips Avent призначено для використання лише в разі подразнених чи потрісканих сосків; їх слід застосовувати за порадою медичного працівника.

Дитина легко захоплює сосок

Дитина може легко захопити сосок через накладку і створити вакуум.

Виготовлено з надзвичайно тонкого силікону без запаху та смаку

Захисні накладки для сосків Philips Avent виготовлено з надзвичайно тонкого силікону без запаху та смаку.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

136

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

31/10/2019

Україна

Україна

рекомендую

есть такая проблема как плоский сосок, когда ребенок не может легко ухватить сосок при кормлении, то эти насадки были для меня решением этой проблемы. без проблем в использовании. смело могу рекомендовать.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF156/01 Захисна накладка для соска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF156/01 Захисна накладка для соска

06/07/2019

Україна

Україна

Моє спасіння)

Дорогі матусі, Хочу поділитись своїм досвідом у використанні даного, як я його назвала, грудного гаджету! Я вже два місяці мама і зараз в мене вже немає необхідності у використанні моїх накладок, але в свій час вони мене просто врятували; Нажаль ніхто мені з самих перших днів про них не сказав((( Саме тому, від початку вигодовування в мене були такі тріщини, що коли зціжувала молоко, нерідко воно ставало рожевим від крові((( Я просто плакала над дитиною кожного разу і вже планувала переводити на кормління сумішами. Коли пожалілась подругам і вуаля, мені порадили накладки! Якби не вони, ось вже як приблизно місяць, моє чадо харчувалось би сухим молоком з банки! Дякую Philips!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF156/01 Захисна накладка для соска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF156/01 Захисна накладка для соска

10/04/2019

Україна

Україна

Прекрасные насадки, рекомендую.

Очень классное изобретение, при грудном вскармливания.Подарила подружка, советую что понадобятся.Двое деток, и два раза они меня очень сильно выручали.Особенно первая неделя после родов.Здорово, что надевая их, используя крем для сосков, будет работать при самом кормлению ,позволяя не смывать крем.Единственный минус, что нет в наборе хорошего прочного для них контейнера, чтобы после использования их правильно хранить.

Цей відгук про SCF156/01 Захисна накладка для соска

Цей відгук про SCF156/01 Захисна накладка для соска

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