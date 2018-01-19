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Поруч із Вами упродовж усього періоду грудного вигодовування

Молоковідсмоктувачі та вироби для грудного вигодовування

 

Лінійка продукції для грудного вигодовування Philips Avent призначена підтримати Вас на кожному етапі в період годування грудьми. Бажаєте збільшити об’єми вироблення молока, доглянути за грудьми чи просто краще давати собі раду впродовж дня? Наш посібник, електричні молоковідсмоктувачі та засоби догляду за грудьми спростять процес грудного вигодовування.

Знайдіть потрібну підтримку під час грудного вигодовування

Кроки з підтримки: дізнайтеся про грудне вигодовування

Приготування

Більше про грудне вигодовування
Кроки з підтримки: чудовий старт

Народження

Чудовий старт
Кроки з підтримки: більше гнучкості

Перші тижні

Чудовий догляд за грудьми
Кроки з підтримки: чудовий догляд за грудьми

Подальший догляд

Більше гнучкості

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Підготуйтеся до грудного вигодовування

Більше про грудне вигодовування


Ваше тіло ідеально підходить для грудного вигодовування, проте це не означає, що доведеться все робити самій. Будьте впевненішими під час годування грудьми – дізнайтеся про основні моменти, починаючи з підготовки і закінчуючи тим, як користуватися в дорозі молоковідсмоктувачами.

Як підготуватися до грудного вигодовування

Відповіді на Ваші 10 основних питань про грудне вигодовування

Короткий посібник із догляду за грудьми

Посібник зі зціджування молока для годуючої мами

Перші кілька днів після народження дитини

Чудовий 
старт

 

Перші кілька днів після народження дитини мають велике значення для визначення кількості грудного молока. Що більше Ви стимулюватимете груди, то простішим буде процес прибуття та збільшення утворення молока.

Пов’язані вироби
Стартові набори для грудного вигодовування

Стартові набори для грудного вигодовування

Почніть із основного
Про стартові набори для грудного годування
Ручний молоковідсмоктувач

Ручний молоковідсмоктувач

Для подорожей

 

Про ручний молоковідсмоктувач
Одинарний електричний молоковідсмоктувач

Одинарний електричний молоковідсмоктувач

Швидке та ніжне зціджування
Про електричний молоковідсмоктувач

Чудовий догляд за грудьми

 

У перші кілька днів Ви можете переживати певні труднощі. Належні засоби для заспокоєння та захисту грудей спростять процес, забезпечать зручність та дозволять продовжувати грудне вигодовування.

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Захисна накладка для соска

Захисна накладка для соска

Захист для запалених сосків
Більше про накладки
Вкладиші

Вкладиші

Захист без переживань
Більше про вкладиші

Більше гнучкості

 

Повертаєтеся на роботу? Просто хочете зробити свій день зручнішим? Є прості способи забезпечити дитині переваги грудного вигодовування і за своєї відсутності.

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Подвійний електричний молоковідсмоктувач

Пакети для зберігання грудного молока 

Зберігайте молоко
безпечно
Більше про пакети для зберігання
Контейнери для зберігання

Контейнери для зберігання

Зберігайте молоко

зручно

Більше про контейнери для зберігання
Ваше улюблене
Стартовий набір для грудного вигодовування Avent

Стартовий набір для грудного вигодовування

 
Вчитеся зціджувати молоко? Ми зібрали усе необхідне, щоб допомогти Вам легко зціджувати та зберігати грудне молоко, годувати дитину та доглядати за грудьми. 

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Ручний молоковідсмоктувач Philips Avent
Ручний
молоковідсмоктувач
Одинарний електричний молоковідсмоктувач Philips Avent
Одинарний електричний
молоковідсмоктувач
Подвійний електричний молоковідсмоктувач Philips Avent
Одинарний електричний
молоковідсмоктувач преміум
Для подорожей
Потрібен легкий та портативний пристрій? Наш ручний молоковідсмоктувач легко носити з собою і він підходить для тих мам, які планують час від часу зціджувати молоко.
  • М’яка масажна насадка лагідно стимулює потік молока
  • Зручніше положення для зціджування без потреби нахилятися вперед
  • Легке налаштування, зціджування та чищення
  • Легкий і портативний, для зручного зціджування в дорозі
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На жаль, цей продукт більше недоступний.

Комфорт клінічно доведено*
Наш одинарний електричний молоковідсмоктувач незамінний на щодень як вдома, так і на роботі.
  • М’яка масажна насадка лагідно стимулює потік молока
  • Зручніше положення для зціджування без потреби нахилятися вперед
  • Легке налаштування, зціджування та чищення
  • Легкий і портативний, для зручного зціджування в дорозі
  • 4 налаштування для індивідуального користування
  • Тихий двигун, непомітне зціджування
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Більше молока за менший проміжок часу
Ефективність – це друге ім’я нашого подвійного молоковідсмоктувача. Наш подвійний електричний молоковідсмоктувач незамінний на щодень як вдома, так і на роботі та дозволяє зцідити більше молока за менший час (порівняно з одинарним молоковідсмоктувачем).
  • М’яка масажна насадка лагідно стимулює потік молока
  • Зручніше положення для зціджування без потреби нахилятися вперед 
  • Легке налаштування, зціджування та чищення
  • Легкий і портативний, для зручного зціджування в дорозі
  • 4 налаштування для індивідуального користування
  • Тихий двигун, непомітне зціджування
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бути першим, хто переглянув цей предмет

На жаль, цей продукт більше недоступний.

Бажаєте дізнатися більше про грудне вигодовування?

 

Завантажте посібник із грудного вигодовування Philips Avent та дізнайтеся про все необхідне, починаючи з того, як Ваша дитина вже вміє смоктати молоко з грудей, і закінчуючи тим, що робити під час годування.

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*Клінічне дослідження проводилося за участі 110 мам у Великобританії, США, Росії та Китаї у березні 2016 року і показало значну перевагу Philips Avent порівняно з конкурентним аналогом.

Philips Avent робить усе можливе для підтримки батьків і їхніх дітей та намагається зробити все найкраще для здорового розвитку малюків. Ми пропонуємо продукти, перевірені на практиці, та новаторські послуги, на які батьки та їхні діти можуть покластися. Наша мета – підтримати вибір батьків на користь грудного вигодовування своїх дітей. 

 

Ми вважаємо, що грудне молоко – найкраща їжа для новонароджених, тому ми повністю дотримуємося цілей і мети, визначених у Кодексі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ, 1981). Наріжний камінь нашої місії і стратегії – підтримка грудного вигодовування. Ми вітаємо постійне спілкування та партнерство щодо нашого зобов’язання та підтримки принципів грудного вигодовування.
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* Philips Avent – №1 рекомендація мам у світі за даними онлайн опитування компанії GemSeek Consulting Ltd., проведеного у період з 19.01.2018 по 30.09.2018 у США, Німеччині, Франції, Великобританії, Росії, Китаї та Італії серед 5659 жінок, які користуються продуктами догляду за дитиною.