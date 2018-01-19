Лінійка продукції для грудного вигодовування Philips Avent призначена підтримати Вас на кожному етапі в період годування грудьми. Бажаєте збільшити об’єми вироблення молока, доглянути за грудьми чи просто краще давати собі раду впродовж дня? Наш посібник, електричні молоковідсмоктувачі та засоби догляду за грудьми спростять процес грудного вигодовування.
Перші кілька днів після народження дитини мають велике значення для визначення кількості грудного молока. Що більше Ви стимулюватимете груди, то простішим буде процес прибуття та збільшення утворення молока.
У перші кілька днів Ви можете переживати певні труднощі. Належні засоби для заспокоєння та захисту грудей спростять процес, забезпечать зручність та дозволять продовжувати грудне вигодовування.
Повертаєтеся на роботу? Просто хочете зробити свій день зручнішим? Є прості способи забезпечити дитині переваги грудного вигодовування і за своєї відсутності.
Завантажте посібник із грудного вигодовування Philips Avent та дізнайтеся про все необхідне, починаючи з того, як Ваша дитина вже вміє смоктати молоко з грудей, і закінчуючи тим, що робити під час годування.
Philips Avent робить усе можливе для підтримки батьків і їхніх дітей та намагається зробити все найкраще для здорового розвитку малюків. Ми пропонуємо продукти, перевірені на практиці, та новаторські послуги, на які батьки та їхні діти можуть покластися. Наша мета – підтримати вибір батьків на користь грудного вигодовування своїх дітей.
Ми вважаємо, що грудне молоко – найкраща їжа для новонароджених, тому ми повністю дотримуємося цілей і мети, визначених у Кодексі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ, 1981). Наріжний камінь нашої місії і стратегії – підтримка грудного вигодовування. Ми вітаємо постійне спілкування та партнерство щодо нашого зобов’язання та підтримки принципів грудного вигодовування.