*Клінічне дослідження проводилося за участі 110 мам у Великобританії, США, Росії та Китаї у березні 2016 року і показало значну перевагу Philips Avent порівняно з конкурентним аналогом.

Philips Avent робить усе можливе для підтримки батьків і їхніх дітей та намагається зробити все найкраще для здорового розвитку малюків. Ми пропонуємо продукти, перевірені на практиці, та новаторські послуги, на які батьки та їхні діти можуть покластися. Наша мета – підтримати вибір батьків на користь грудного вигодовування своїх дітей.

Ми вважаємо, що грудне молоко – найкраща їжа для новонароджених, тому ми повністю дотримуємося цілей і мети, визначених у Кодексі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ, 1981). Наріжний камінь нашої місії і стратегії – підтримка грудного вигодовування. Ми вітаємо постійне спілкування та партнерство щодо нашого зобов’язання та підтримки принципів грудного вигодовування.