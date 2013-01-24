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    Philips Avent

    Пустушка Classic

    SCF182/12
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини
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      Philips Avent Пустушка Classic

      SCF182/12
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини

      Подбайте про спокій дитини завдяки пустушці Classic Philips Avent. Наша ортодонтична та розбірна соска сприяє природному розвитку ротової порожнини дитини, доступна в різних кольорах. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Пустушка Classic

      Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини

      Подбайте про спокій дитини завдяки пустушці Classic Philips Avent. Наша ортодонтична та розбірна соска сприяє природному розвитку ротової порожнини дитини, доступна в різних кольорах. Переглянути усі переваги

      Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини

      Подбайте про спокій дитини завдяки пустушці Classic Philips Avent. Наша ортодонтична та розбірна соска сприяє природному розвитку ротової порожнини дитини, доступна в різних кольорах. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Пустушка Classic

      Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини

      Подбайте про спокій дитини завдяки пустушці Classic Philips Avent. Наша ортодонтична та розбірна соска сприяє природному розвитку ротової порожнини дитини, доступна в різних кольорах. Переглянути усі переваги

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        Пустушка Classic

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Створено для щоденного заспокоєння Вашої дитини

        Пустушки з дизайном у вигляді кольорових тваринок

        • Для заспокоєння
        • 0–6 міс.
        • Ортодонтична та без вмісту BPA
        • 2 шт. в упаковці
        9 із 10 немовлят приймають наші пустушки*

        9 із 10 немовлят приймають наші пустушки*

        Немовлята знають, що їм подобається! Ми запитали мам, як їхні діти реагують на соски Philips Avent, і 9 із 10 дітей приймають наші пустушки.*

        Створено для природного розвитку ротової порожнини

        Створено для природного розвитку ротової порожнини

        Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.

        Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

        Виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії

        Ви можете бути впевнені, що комфорт Вашого малюка в надійних руках. Цю пустушку було виготовлено на відзначеному нагородами виробництві у Великобританії.*

        Захисне кільце-тримач для легкого виймання

        Захисне кільце-тримач для легкого виймання

        Наше захисне кільце-тримач дозволяє легко вийняти пустушку з ротика дитини в будь-який час. Навіть маленькі ручки можуть його тримати!

        Ковпачок із защіпкою допомагає зберігати пустушку в чистоті

        Ковпачок із защіпкою допомагає зберігати пустушку в чистоті

        Коли пустушка не використовується, перш ніж відкласти її на зберігання, просто надіньте ковпачок на соску, щоб вона перебувала в безпеці та чистоті.

        Легко стерилізувати для додаткової гігієни

        Легко стерилізувати для додаткової гігієни

        Підтримувати чистоту дитячих пустушок легко. Просто покладіть їх у стерилізатор чи занурте у киплячу воду.

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          Пустушка Classic
          2  шт.

        • Гігієна

          Можна стерилізувати
          Так
          Можна мити в посудомийній машині
          Так
          Легко мити
          Так

        • Безпека

          Не містить BPA
          Так
          Захисне кільце-тримач
          Так

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            • Бренд пустушок №1 у цілому світі
            • З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
            • Виробник року 2014
            • Онлайн-тестування за участі 100 мам у Великобританії, 2012 рік
            • Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини

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