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Більше не доступний
SCF194/04
Цільна силіконова конструкція
3–18 міс.
Ортодонтична та без вмісту BPA
2 шт. в упаковці
Пустушки Soothie використовують медичні працівники для заспокоєння новонароджених і їх пропонують у лікарнях США.*
Пустушка Soothie трохи відрізняється від наших інших пустушок. Її унікальна форма дозволяє класти палець в соску, щоб Ви могли контактувати з дитиною, допомагаючи її смоктати.
Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.
3.9
з 5
14
Відгуки
Elisa
21/06/2019
Україна
Найкраща пустушка
Користуємось вже півтора року і дуже задоволені! Зручно, бо можна вдягти на палець і притримати дитині її в ротику. Легенька, швидко миється. Ми задоволені, що обрали саме цю модель пустушки!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF194/05 Пустушка Soothie
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF194/05 Пустушка Soothie
Maria33
25/06/2017
Polska
Doskonały! Uspokaja w sekundę!
Na mojego syna działa jak zatyczka w granacie......wkładasz do buzi -cisza...... wyjmujesz- płacz! Sprawdził się doskonale. Wcale nie jest za twardy, jak niektórzy piszą, należy tylko kupić właściwy do przedziału wiekowego, gdyż różnią się właśnie twardoscia gumy. Oraz wcale nie jest za ciężki, małe dzieci to prawdziwe ssaki! radzą sobie z nim doskonale. Z buzi wypada dopiero, gdy zaśnie.....
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes
Roberta124
27/04/2020
Lietuva
Super
Mano vaikas tik situs ciulpe tinka. nes kur ploksti nuo ji zaukcioja
Плюси
Tinkamas naudot
Мінуси
Kad butu galima isigit ir parduotuvese
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
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Ця пустушка має таку ж форму соски і виготовлена з того ж матеріалу, що й моделі для США, але в неї нагубник іншої форми.