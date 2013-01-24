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    Philips Avent

    Пустушка Soothie

    SCF194/04
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
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      Philips Avent Пустушка Soothie

      SCF194/04
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною

      Пустушка Philips Avent Soothie – це додатковий спосіб зв’язку з дитиною, оскільки наша унікальна цільна конструкція дозволяє підтримувати її пальцем. Пустушку Soothie, яку виготовлено з медичного силікону, легко мити. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Пустушка Soothie

      Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною

      Пустушка Philips Avent Soothie – це додатковий спосіб зв’язку з дитиною, оскільки наша унікальна цільна конструкція дозволяє підтримувати її пальцем. Пустушку Soothie, яку виготовлено з медичного силікону, легко мити. Переглянути усі переваги

      Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною

      Пустушка Philips Avent Soothie – це додатковий спосіб зв’язку з дитиною, оскільки наша унікальна цільна конструкція дозволяє підтримувати її пальцем. Пустушку Soothie, яку виготовлено з медичного силікону, легко мити. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Пустушка Soothie

      Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною

      Пустушка Philips Avent Soothie – це додатковий спосіб зв’язку з дитиною, оскільки наша унікальна цільна конструкція дозволяє підтримувати її пальцем. Пустушку Soothie, яку виготовлено з медичного силікону, легко мити. Переглянути усі переваги

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        Пустушка Soothie

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною

        Гнучкий медичний силікон

        • Цільна силіконова конструкція
        • 3–18 міс.
        • Ортодонтична та без вмісту BPA
        • 2 шт. в упаковці
        Розповсюджується у лікарнях США

        Розповсюджується у лікарнях США

        Пустушки Soothie використовують медичні працівники для заспокоєння новонароджених і їх пропонують у лікарнях США.*

        Унікальна конструкція сприяє контакту з дитиною

        Унікальна конструкція сприяє контакту з дитиною

        Пустушка Soothie трохи відрізняється від наших інших пустушок. Її унікальна форма дозволяє класти палець в соску, щоб Ви могли контактувати з дитиною, допомагаючи її смоктати.

        Створено для природного розвитку ротової порожнини

        Створено для природного розвитку ротової порожнини

        Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.

        Виготовлено із міцного медичного силікону без вмісту BPA

        Виготовлено із міцного медичного силікону без вмісту BPA

        Пустушку виготовлено із міцного, проте гнучкого медичного силікону без вмісту BPA.

        Легко стерилізувати для додаткової гігієни

        Легко стерилізувати для додаткової гігієни

        Підтримувати чистоту дитячих пустушок легко. Просто покладіть їх у стерилізатор чи занурте у киплячу воду.

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          Пустушка Soothie
          2  шт.

        • Гігієна

          Можна стерилізувати
          Так
          Легко мити
          Так

        • Безпека

          Не містить BPA
          Так

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            • З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
            • Бренд пустушок №1 у цілому світі
            • Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини
            • Ця пустушка має таку ж форму соски і виготовлена з того ж матеріалу, що й моделі для США, але в неї нагубник іншої форми.

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

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