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  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
  • Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною

Більше не доступний

Philips AventПустушка Soothie

SCF194/05

3.9
| (14) Відгуки
Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною
Пустушка Philips Avent Soothie – це додатковий спосіб зв’язку з дитиною, оскільки наша унікальна цільна конструкція дозволяє підтримувати її пальцем. Пустушку Soothie, яку виготовлено з медичного силікону, легко мити.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Гнучкий медичний силікон

Сприяє природному смоктанню та контакту з дитиною

  • Цільна силіконова конструкція

  • 3–18 міс.

  • Ортодонтична та без вмісту BPA

  • 2 шт. в упаковці

Розповсюджується у лікарнях США

Розповсюджується у лікарнях США

Пустушки Soothie використовують медичні працівники для заспокоєння новонароджених і їх пропонують у лікарнях США.*

Унікальна конструкція сприяє контакту з дитиною

Унікальна конструкція сприяє контакту з дитиною

Пустушка Soothie трохи відрізняється від наших інших пустушок. Її унікальна форма дозволяє класти палець в соску, щоб Ви могли контактувати з дитиною, допомагаючи її смоктати.

Створено для природного розвитку ротової порожнини

Створено для природного розвитку ротової порожнини

Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.9

з 5

14

Відгуки

21/06/2019

Україна

Україна

Найкраща пустушка

Користуємось вже півтора року і дуже задоволені! Зручно, бо можна вдягти на палець і притримати дитині її в ротику. Легенька, швидко миється. Ми задоволені, що обрали саме цю модель пустушки!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF194/05 Пустушка Soothie

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF194/05 Пустушка Soothie

25/06/2017

Polska

Polska

Doskonały! Uspokaja w sekundę!

Na mojego syna działa jak zatyczka w granacie......wkładasz do buzi -cisza...... wyjmujesz- płacz! Sprawdził się doskonale. Wcale nie jest za twardy, jak niektórzy piszą, należy tylko kupić właściwy do przedziału wiekowego, gdyż różnią się właśnie twardoscia gumy. Oraz wcale nie jest za ciężki, małe dzieci to prawdziwe ssaki! radzą sobie z nim doskonale. Z buzi wypada dopiero, gdy zaśnie.....

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes

27/04/2020

Lietuva

Lietuva

Super

Mano vaikas tik situs ciulpe tinka. nes kur ploksti nuo ji zaukcioja

Плюси

Tinkamas naudot

Мінуси

Kad butu galima isigit ir parduotuvese

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні

      2. Бренд пустушок №1 у цілому світі

      3. Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини

      4. Ця пустушка має таку ж форму соски і виготовлена з того ж матеріалу, що й моделі для США, але в неї нагубник іншої форми.