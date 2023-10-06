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Більше не доступний
Ультрам’яка і гнучка
Ортодонтична та без вмісту BPA
2 шт. в упаковці
0–6 міс.
Шкіра малюка потребує особливої уваги. Наша технологія нагубника дозволяє цій пустушці повторювати природні вигини обличчя дитини, залишаючи менше слідів та подразнення на шкірі вашого малюка.
Наш закруглений нагубник мінімізує тиск для комфортного заспокоєння та є лагідним до дитячих щічок.
Ми свідомо обрали силікон для виготовлення наших сосок ultra air та ultra soft, оскільки це безпечний та інертний матеріал, який широко використовується в медицині, не містить небезпечних хімічних речовин, ендокринно активних речовин (наприклад, BPA) і алергенів.
4.9
з 5
345
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Eduard 13
06/10/2023
Україна
М'які пустушечки.
Гарний дизайн та поєднання кольорів,приємна на дотик,дуже м'яка,завдяки отворам нагубника шкіра малюка завжди суха навколо ротика.Кольори нейтральні,тому підійде як хлопчику так і дівчинці.Має спеціальний футляр ,який можна використати як стерізатор також.
Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft
Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft
Sezam
06/10/2023
Україна
Ультрам'які пустушки.
Дуже м'якенький нагубник з отворами,шкіра залишається на щічках суха.Чудово підібрані кольори і гарний дизайн.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra soft SCF091/07 Пустушка Philips Avent Ultra Soft
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra soft SCF091/07 Пустушка Philips Avent Ultra Soft
Maluk24
05/10/2023
Україна
Мʼяка, дихаюча пустушка
Манюня одразу прийняла пустушку, гарні якість як завжди. В надгубнику пустушки шість отворів, завдяки ним шкіра навколо ротика дихає. Приємний силікон, немає запаху.
Плюси
Якість
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Тестування, що проводилося у 2016–2017 рр. серед споживачів у США, показало в середньому прийняття на 98% текстурованої соски Philips Avent, що використовується у наших пустушках ultra air та ultra soft.
З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні.
85% опитаних мам вважають, що ця пустушка є м’якшою в порівнянні з вісьмома моделями інших провідних марок (незалежне дослідження, США, лютий 2017 р.)