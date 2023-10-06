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  • Наша найм’якіша пустушка для чутливої шкіри дитини
  • Наша найм’якіша пустушка для чутливої шкіри дитини
  • Наша найм’якіша пустушка для чутливої шкіри дитини
  • Наша найм’якіша пустушка для чутливої шкіри дитини
  • Наша найм’якіша пустушка для чутливої шкіри дитини
  • Наша найм’якіша пустушка для чутливої шкіри дитини
  • Наша найм’якіша пустушка для чутливої шкіри дитини
  • Наша найм’якіша пустушка для чутливої шкіри дитини
  • Наша найм’якіша пустушка для чутливої шкіри дитини
  • Наша найм’якіша пустушка для чутливої шкіри дитини
  • Наша найм’якіша пустушка для чутливої шкіри дитини
  • Наша найм’якіша пустушка для чутливої шкіри дитини

Більше не доступний

Philips Avent ultra softпустушка

SCF222/01

4.9
| (345) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Наша найм’якіша пустушка для чутливої шкіри дитини
Подбайте про чутливу шкіру дитини з пустушкою Philips Avent ultra soft. Наш ультрам’який гнучкий нагубник повторює вигини щік дитини, залишаючи на шкірі менше слідів і подразнень.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Для меншої кількості слідів на шкірі та подразнення

Наша найм’якіша пустушка для чутливої шкіри дитини

  • Ультрам’яка і гнучка

  • Ортодонтична та без вмісту BPA

  • 2 шт. в упаковці

  • 0–6 міс.

М’який, гнучкий нагубник

М’який, гнучкий нагубник

Шкіра малюка потребує особливої уваги. Наша технологія нагубника дозволяє цій пустушці повторювати природні вигини обличчя дитини, залишаючи менше слідів та подразнення на шкірі вашого малюка.

Заокруглений нагубник

Заокруглений нагубник

Наш закруглений нагубник мінімізує тиск для комфортного заспокоєння та є лагідним до дитячих щічок.

Соска, на 100% виготовлена із харчового силікону

Соска, на 100% виготовлена із харчового силікону

Ми свідомо обрали силікон для виготовлення наших сосок ultra air та ultra soft, оскільки це безпечний та інертний матеріал, який широко використовується в медицині, не містить небезпечних хімічних речовин, ендокринно активних речовин (наприклад, BPA) і алергенів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

345

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

06/10/2023

Україна

Україна

М'які пустушечки.

Гарний дизайн та поєднання кольорів,приємна на дотик,дуже м'яка,завдяки отворам нагубника шкіра малюка завжди суха навколо ротика.Кольори нейтральні,тому підійде як хлопчику так і дівчинці.Має спеціальний футляр ,який можна використати як стерізатор також.

Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft

Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft

06/10/2023

Україна

Україна

Ультрам'які пустушки.

Дуже м'якенький нагубник з отворами,шкіра залишається на щічках суха.Чудово підібрані кольори і гарний дизайн.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra soft SCF091/07 Пустушка Philips Avent Ultra Soft

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra soft SCF091/07 Пустушка Philips Avent Ultra Soft

05/10/2023

Україна

Україна

Мʼяка, дихаюча пустушка

Манюня одразу прийняла пустушку, гарні якість як завжди. В надгубнику пустушки шість отворів, завдяки ним шкіра навколо ротика дихає. Приємний силікон, немає запаху.

Плюси

Якість

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ultra soft SCF091/15 Пустушка Philips Avent Ultra Soft

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Тестування, що проводилося у 2016–2017 рр. серед споживачів у США, показало в середньому прийняття на 98% текстурованої соски Philips Avent, що використовується у наших пустушках ultra air та ultra soft.

      2. З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні.

      3. 85% опитаних мам вважають, що ця пустушка є м’якшою в порівнянні з вісьмома моделями інших провідних марок (незалежне дослідження, США, лютий 2017 р.)