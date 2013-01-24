Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Philips Avent

    Пустушка ultra air

    SCF245/22
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Легка дихаюча пустушка Легка дихаюча пустушка Легка дихаюча пустушка
      -{discount-value}
    • Відтворити Пауза

      Philips Avent Пустушка ultra air

      SCF245/22
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Легка дихаюча пустушка

      Заспокойте свою дитину за допомогою пустушки, яка дозволяє шкірі дихати. Пустушка Philips Avent ultra air має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою. Її легкий нагубник створено для максимального руху повітря. Доступна різних кольорів і форм. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Пустушка ultra air

      Легка дихаюча пустушка

      Заспокойте свою дитину за допомогою пустушки, яка дозволяє шкірі дихати. Пустушка Philips Avent ultra air має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою. Її легкий нагубник створено для максимального руху повітря. Доступна різних кольорів і форм. Переглянути усі переваги

      Легка дихаюча пустушка

      Заспокойте свою дитину за допомогою пустушки, яка дозволяє шкірі дихати. Пустушка Philips Avent ultra air має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою. Її легкий нагубник створено для максимального руху повітря. Доступна різних кольорів і форм. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Пустушка ultra air

      Легка дихаюча пустушка

      Заспокойте свою дитину за допомогою пустушки, яка дозволяє шкірі дихати. Пустушка Philips Avent ultra air має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою. Її легкий нагубник створено для максимального руху повітря. Доступна різних кольорів і форм. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. pacifiers

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Пустушка ultra air

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Легка дихаюча пустушка

        Збільшені отвори для повітря дозволяють шкірі дитини дихати

        • Дозволяє шкірі малюка дихати
        • 6–18 міс.
        • Ортодонтична та без вмісту BPA
        • 2 шт. в упаковці
        4 надзвичайно великі отвори для повітря

        4 надзвичайно великі отвори для повітря

        Пустушку ultra air створено для максимального потоку повітря, щоб чутлива шкіра малюка дихала.

        Шкіра залишається сухішою під час смоктання

        Шкіра залишається сухішою під час смоктання

        Завдяки дихаючій конструкції цієї пустушки з максимальним потоком повітря чутлива шкіра вашого малюка залишається сухішою під час смоктання.

        Заокруглені краї для комфортного смоктання

        Заокруглені краї для комфортного смоктання

        Нагубник ultra air легкий і має заокруглені краї для комфорту вашого малюка.

        98% дітей приймають нашу пустушку ultra air*

        98% дітей приймають нашу пустушку ultra air*

        Немовлята знають, що їм подобається! Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і приблизно 98% із них сказали, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent ultra soft та ultra air.

        Текстурована, шовковиста соска для комфортного заспокоєння

        Текстурована, шовковиста соска для комфортного заспокоєння

        Ця шовковиста, текстурована силіконова соска заспокоїть вашу дитину.

        Створено для природного розвитку ротової порожнини

        Створено для природного розвитку ротової порожнини

        Наша розбірна силіконова соска має симетричну форму, яка дбає про піднебіння, зуби та ясна малюка, коли вони ростуть.

        Стерилізація і зберігання в одному зручному контейнері

        Стерилізація і зберігання в одному зручному контейнері

        Дорожній контейнер ultra air може виконувати функції стерилізатора, тому все, що потрібно зробити, – додати трохи води і покласти його у мікрохвильову піч. Потім будьте спокійні, адже пустушка чиста і готова до використання.

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          Пустушка ultra air
          2  шт.

        • Аксесуари в комплекті

          Контейнер для стерилізації/транспортування
          Так

        • Гігієна

          Можна стерилізувати
          Так
          Можна мити в посудомийній машині
          Так
          Легко мити
          Так

        • Безпека

          Не містить BPA
          Так
          Захисне кільце-тримач
          Так

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Нагороди

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • Тестування, що проводилося у 2016-2017 рр. серед споживачів у США, показало в середньому прийняття на 98% текстурної соски Philips Avent, що використовується у наших пустушках ultra air для дітей віком 0–6 міс. та 6–18 міс.
            • З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
            • Бренд пустушок №1 у цілому світі
            • Виробник року 2014

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips