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Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Навчальний набір Natural допоможе вашій дитині під час першого годування. Комфортні ручки допомагають малюку самостійно тримати пляшечку під час пиття зі звичної соски. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Навчальний набір Natural допоможе вашій дитині під час першого годування. Комфортні ручки допомагають малюку самостійно тримати пляшечку під час пиття зі звичної соски. Переглянути усі переваги
Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Навчальний набір Natural допоможе вашій дитині під час першого годування. Комфортні ручки допомагають малюку самостійно тримати пляшечку під час пиття зі звичної соски. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Навчальний набір Natural допоможе вашій дитині під час першого годування. Комфортні ручки допомагають малюку самостійно тримати пляшечку під час пиття зі звичної соски. Переглянути усі переваги
Навчальна чашка
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Навчальні ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно. Вони мають зручну для маленьких ручок форму, а також прогумовані для запобігання вислизанню.
Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір унікальної конструкції, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно п’є. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.
Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.
Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування, щоб допомогти зменшити кольки та відчуття дискомфорту.
Отвір для соски призначений для виділення молока лише під час годування дитини. Тож ви можете забути про втрати молока вдома чи в дорозі.
Кожна дитина харчується по-різному й розвивається у власному темпі. Ми пропонуємо різні варіанти швидкостей потоку рідини, щоб ви могли знайти ідеальний для вашої дитини та персоналізували годування з пляшечки. Усі соски Natural Природний Потік виготовлені з м’якого силікону.
Комбінуйте та поєднуйте частини наших молоковідсмоктувача, пляшечок та чашок і створюйте конструкцію за своїм смаком, яка працюватиме саме для вас і тоді, коли вам потрібно.
Пляшечки та соски Philips Avent Natural виготовлені з матеріалу, що не містить BPA*.
Наші нові дитячі пляшечки Natural Природний Потік відрізняються від дитячих пляшечок із вільним потоком. Як і під час грудного вигодовування, може знадобитися кілька спроб, щоб правильно налаштувати процес годування. Це абсолютно природно.
Матеріал
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