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  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

Philips Avent Natural ResponseНавчальна чашка

SCF263/61

4.8
| (33) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Навчальний набір Natural допоможе вашій дитині під час першого годування. Комфортні ручки допомагають малюку самостійно тримати пляшечку під час пиття зі звичної соски.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

  • М’які ручки для маленьких рученят

  • 150 мл

  • Соска швидкий+ потік (5)

  • Легко збирати і чистити

  • Антикольковий клапан

М’які ручки навчальної чашки для маленьких ручок

М’які ручки навчальної чашки для маленьких ручок

Навчальні ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно. Вони мають зручну для маленьких ручок форму, а також прогумовані для запобігання вислизанню.

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір унікальної конструкції, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно п’є. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.

Природне захоплення із соскою у формі грудей

Природне захоплення із соскою у формі грудей

Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

33

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

3
2

02/08/2023

Україна

Україна

Хороша пляшечка

Зручні ручки, не ковзають. Загалом хороша пляшечка. Використовували без соски до пів року як пляшечку на заміну основній

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка

20/05/2023

Україна

Україна

Дитина швидко почала пити самостійно

Сподобалось чашка тим, що дитина швидко прилаштувалась, і почала пити самостійно,соска не протікає,і це дуже зручно під час прогулянки. Рекомендую.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка

11/05/2023

Україна

Україна

надзвичайно зручна пляшечка

завдяки тому, що пляшечка легка і у неї зручні ручки синочок нарешті почав пити самостійно. брали з собою цю пляшку на прогулянку, соска жодного разу не протекла :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка

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