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    Philips Avent Natural Response

    Навчальна чашка

    SCF263/61
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки Спростіть дитині перехід до пиття з чашки Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
      -{discount-value}

      Philips Avent Natural Response Навчальна чашка

      SCF263/61
      Загальна оцінка / 5

      Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

      Навчальний набір Natural допоможе вашій дитині під час першого годування. Комфортні ручки допомагають малюку самостійно тримати пляшечку під час пиття зі звичної соски. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Natural Response Навчальна чашка

      Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

      Навчальний набір Natural допоможе вашій дитині під час першого годування. Комфортні ручки допомагають малюку самостійно тримати пляшечку під час пиття зі звичної соски. Переглянути усі переваги

      Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

      Навчальний набір Natural допоможе вашій дитині під час першого годування. Комфортні ручки допомагають малюку самостійно тримати пляшечку під час пиття зі звичної соски. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Natural Response Навчальна чашка

      Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

      Навчальний набір Natural допоможе вашій дитині під час першого годування. Комфортні ручки допомагають малюку самостійно тримати пляшечку під час пиття зі звичної соски. Переглянути усі переваги

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        Natural Response

        Natural Response

        Навчальна чашка

        - {discount-value}

        Усього:

        Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

        • 1 чашка
        • 6 унцій / 150 мл
        • від 6 міс.
        М’які ручки навчальної чашки для маленьких ручок

        М’які ручки навчальної чашки для маленьких ручок

        Навчальні ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно. Вони мають зручну для маленьких ручок форму, а також прогумовані для запобігання вислизанню.

        Подавання молока, коли дитина активно п’є

        Подавання молока, коли дитина активно п’є

        Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір унікальної конструкції, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно п’є. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.

        Природне захоплення із соскою у формі грудей

        Природне захоплення із соскою у формі грудей

        Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.

        Призначено для зменшення кольок і відчуття дискомфорту

        Призначено для зменшення кольок і відчуття дискомфорту

        Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування, щоб допомогти зменшити кольки та відчуття дискомфорту.

        Конструкція соски із захистом від протікання запобігає проливанню та втраті молока

        Конструкція соски із захистом від протікання запобігає проливанню та втраті молока

        Отвір для соски призначений для виділення молока лише під час годування дитини. Тож ви можете забути про втрати молока вдома чи в дорозі.

        Виберіть правильний потік рідини для дитини

        Виберіть правильний потік рідини для дитини

        Кожна дитина харчується по-різному й розвивається у власному темпі. Ми пропонуємо різні варіанти швидкостей потоку рідини, щоб ви могли знайти ідеальний для вашої дитини та персоналізували годування з пляшечки. Усі соски Natural Природний Потік виготовлені з м’якого силікону.

        Сумісність з усією лінійкою Philips Avent

        Сумісність з усією лінійкою Philips Avent

        Комбінуйте та поєднуйте частини наших молоковідсмоктувача, пляшечок та чашок і створюйте конструкцію за своїм смаком, яка працюватиме саме для вас і тоді, коли вам потрібно.

        Соски та пляшечки Natural Природний Потік не містять BPA*

        Соски та пляшечки Natural Природний Потік не містять BPA*

        Пляшечки та соски Philips Avent Natural виготовлені з матеріалу, що не містить BPA*.

        Будьте терплячі, поки дитина звикне

        Будьте терплячі, поки дитина звикне

        Наші нові дитячі пляшечки Natural Природний Потік відрізняються від дитячих пляшечок із вільним потоком. Як і під час грудного вигодовування, може знадобитися кілька спроб, щоб правильно налаштувати процес годування. Це абсолютно природно.

        Технічні характеристики

        • Матеріал

          Соска
          • Силікон
          • Без вмісту BPA*
          Навчальна чашка
          • Поліпропілен
          • Без вмісту BPA*

        • У комплекті:

          Навчальна чашка із соскою, потік 5
          1 шт.

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            • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

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            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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