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М’які ручки для маленьких рученят
150 мл
Соска швидкий+ потік (5)
Легко збирати і чистити
Антикольковий клапан
Навчальні ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно. Вони мають зручну для маленьких ручок форму, а також прогумовані для запобігання вислизанню.
Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір унікальної конструкції, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно п’є. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.
Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.
4.8
з 5
33
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Marta424
02/08/2023
Україна
Хороша пляшечка
Зручні ручки, не ковзають. Загалом хороша пляшечка. Використовували без соски до пів року як пляшечку на заміну основній
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка
Kati2000
20/05/2023
Україна
Частина акції
Дитина швидко почала пити самостійно
Сподобалось чашка тим, що дитина швидко прилаштувалась, і почала пити самостійно,соска не протікає,і це дуже зручно під час прогулянки. Рекомендую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка
Pokka
11/05/2023
Україна
Частина акції
надзвичайно зручна пляшечка
завдяки тому, що пляшечка легка і у неї зручні ручки синочок нарешті почав пити самостійно. брали з собою цю пляшку на прогулянку, соска жодного разу не протекла :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCF263/61 Навчальна чашка
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
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