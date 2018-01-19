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Дитячі чашки-непроливайки Philips Avent

Вчимося пити як дорослі

Все про наші чашки-непроливайки

Kubek Philips Avent jest szczelny

Герметичні

Kubek Philips Avent ma kształt ułatwiający trzymanie

Зручно тримати

Kubek Philips Avent nie zawiera bisfenolu A

Не містять бісфенол-А

Тренувальна чашка

від 4 місяців
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  • Спеціальні м'які ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно з вже знайомої соски
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Чашка з носиком

від 6 місяців

На жаль, цей продукт більше недоступний.

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  • Спеціальний клапан захищає від протікань
  • Нахилений носик допомагає дитині легко робити перші ковтки, не нахиляючи голову назад надто сильно
  • Спеціальні м'які ручки допомагають дитині навчитися тримати чашку та пити самостійно
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Чашка з трубочкою

від 9 місяців
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  • Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини
  • Вбудований клапан і кришка запобігають протіканню
  • Зігнута нижня частина трубочки для пиття до останньої краплі
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"Доросла" чашка

від 9 місяців
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  • Рідина витікає з чашки лише, коли дитина притискає губи до обідка чашки
  • Можливе пиття з будь-якого боку обідка, нача з "дорослої" чашки
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Kubki niekapki Philips Avent dla dzieci

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Наші продукти ростуть з вашим малюком

 

Завдяки продуманому дизайну ви можете комбінувати різні продукти між собою.

Pasujące części, butelki, kubki niekapki i laktatory marki Philips Avent
Навчатися нових навиків не так і просто. Аби допомогти вашому малюкові відчувати себе комфортніше на початковому етапі, ми створили дитячі чашки-непроливайки з м'якими зручними ручками."

Команда дизайнерів Philips Avent

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Відчувайте себе впевнено на кожному етапі

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Підігрівачі пляшечок і стерилізатори

Підігрівачі пляшечок і стерилізатори
Радіо- та відеоняні

Радіо- та відеоняні
Marka numer jeden polecana przez mamy

Дитячі чашки-непроливайки


Починаємо вчитися пити як справжні дорослі. Чашки-непроливайки Philips Avent дозволяють малюку легко навчитися пити самостійно. Почніть з навчальної чашки з носиком, а потім, коли малюк буде готовий, допоможіть йому освоїти чашку з носиком, трубочкою і "дорослу" чашку. Всі наші дитячі чашки герметичні, їх зручно тримати, і вони не містять бесфінол-А.

 

* Philips Avent – №1 рекомендація мам у світі за даними онлайн опитування компанії GemSeek Consulting Ltd., проведеного у період з 19.01.2018 по 30.09.2018 у США, Німеччині, Франції, Великобританії, Росії, Китаї та Італії серед 5659 жінок, які користуються продуктами догляду за дитиною.