

Починаємо вчитися пити як справжні дорослі. Чашки-непроливайки Philips Avent дозволяють малюку легко навчитися пити самостійно. Почніть з навчальної чашки з носиком, а потім, коли малюк буде готовий, допоможіть йому освоїти чашку з носиком, трубочкою і "дорослу" чашку. Всі наші дитячі чашки герметичні, їх зручно тримати, і вони не містять бесфінол-А.

* Philips Avent – №1 рекомендація мам у світі за даними онлайн опитування компанії GemSeek Consulting Ltd., проведеного у період з 19.01.2018 по 30.09.2018 у США, Німеччині, Франції, Великобританії, Росії, Китаї та Італії серед 5659 жінок, які користуються продуктами догляду за дитиною.