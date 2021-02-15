Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
Стерилізуйте до шести пляшечок для годування з аксесуарами лише за 10 хвилин. Тонкий, проте місткий вдосконалений стерилізатор пляшечок швидкий та ефективний і вбиває 99,9% бактерій* для цілковитого спокою під час кожного годування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
Стерилізуйте до шести пляшечок для годування з аксесуарами лише за 10 хвилин. Тонкий, проте місткий вдосконалений стерилізатор пляшечок швидкий та ефективний і вбиває 99,9% бактерій* для цілковитого спокою під час кожного годування. Переглянути усі переваги
Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
Стерилізуйте до шести пляшечок для годування з аксесуарами лише за 10 хвилин. Тонкий, проте місткий вдосконалений стерилізатор пляшечок швидкий та ефективний і вбиває 99,9% бактерій* для цілковитого спокою під час кожного годування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
Стерилізуйте до шести пляшечок для годування з аксесуарами лише за 10 хвилин. Тонкий, проте місткий вдосконалений стерилізатор пляшечок швидкий та ефективний і вбиває 99,9% бактерій* для цілковитого спокою під час кожного годування. Переглянути усі переваги
Стерилізатор дитячих пляшечок
Усього:
З Philips Avent стерилізація стала більш дбайливою та ефективної без будь-яких хімікатів. Усі наші стабілізатори використовують лише пар, знищуючи 99,9 % шкідливих мікробів*.
Experience speed and safety with the sterilizing cycle lasting just 10 minutes, after which the sterilizer automatically turns itself off.
Наш новий піддон для крапель захищає термопластину від крапель молока, що запобігає утворенню неприємних запахів.
Our advanced sterilizer is adaptable, reducing in size for smaller items like soothers, and to minimize your counter-top space when not in use.
The sterilizer's thorough, chemical-free cleaning will keep its contents sterile for up to 24 hours. How? Just keep the lid on.
Наш стерилізатор досить компактний, проте вміщає до 6 пляшечок Philips Avent. Він також підтримує і інші предмети — від пустушок і сосок до ручного молоковідсмоктувача.
Усередині й зовні — цей стерилізатор, включаючи термопластину, максимально зручно очищати. Ви зможете більше часу проводити з малюком.
Технічні характеристики конструкції
Вага та розміри
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У комплекті:
Сумісність
Технічні характеристики
Технічні характеристики