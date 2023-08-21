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  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів

Philips AventСтерилізатор дитячих пляшечок

SCF291/00

4.8
| (137) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
Стерилізуйте до шести пляшечок для годування з аксесуарами лише за 10 хвилин. Тонкий, проте місткий вдосконалений стерилізатор пляшечок швидкий та ефективний і вбиває 99,9% бактерій* для цілковитого спокою під час кожного годування.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Стерилізація лише за 10 хв.

Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів

  • Стерилізатор пляшечок

  • Вдосконалена модель

Попрощайтеся зі шкідливими бактеріям

Попрощайтеся зі шкідливими бактеріям

З Philips Avent стерилізація стала більш дбайливою та ефективної без будь-яких хімікатів. Усі наші стерилізатори використовують лише пар, знищуючи 99,9 % шкідливих мікробів*.

Повний цикл стерилізації триває 10 хвилин

Повний цикл стерилізації триває 10 хвилин

Відчуйте швидкість і безпеку завдяки циклу стерилізації, який триває всього 10 хвилин, після чого стерилізатор автоматично вимикається.

Створений для усунення неприємних запахів

Створений для усунення неприємних запахів

Наш новий піддон для крапель захищає термопластину від крапель молока, що запобігає утворенню неприємних запахів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

137

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

21/08/2023

Україна

Україна

Стерилізатор

Гарний помічник. Задоволена своїм вибором. Рекомендую до використання.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF291/00 Стерилізатор дитячих пляшечок

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF291/00 Стерилізатор дитячих пляшечок

09/08/2023

Україна

Україна

Супер

Дуже зручний в використанні. Допомагає та полегшує життя)))

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF291/00 Стерилізатор дитячих пляшечок

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF291/00 Стерилізатор дитячих пляшечок

07/08/2023

Україна

Україна

Моя думка, щодо стерилізатора

Задоволена, дуже потрібна річ. Класно стерилізує пляшечки, соски, навіть деякі іграшки стерилізувала

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF291/00 Стерилізатор дитячих пляшечок

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF291/00 Стерилізатор дитячих пляшечок

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Кишкова паличка, паличка синьогнійна, золотистий стафілокок, стрептокок агалактія, кронобактер саказакії, сальмонела ентеріка, лістерія моноцитогенес. Результати перевірки надає незалежна лабораторія.

      2. Під час перехідного періоду можуть використовуватися як старі, так і нові паперові упаковки