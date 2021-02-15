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Philips Avent

Стерилізатор дитячих пляшечок

SCF291/00
Avent
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів
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    Philips Avent Стерилізатор дитячих пляшечок

    SCF291/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів

    Стерилізуйте до шести пляшечок для годування з аксесуарами лише за 10 хвилин. Тонкий, проте місткий вдосконалений стерилізатор пляшечок швидкий та ефективний і вбиває 99,9% бактерій* для цілковитого спокою під час кожного годування. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Стерилізатор дитячих пляшечок

    Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів

    Стерилізуйте до шести пляшечок для годування з аксесуарами лише за 10 хвилин. Тонкий, проте місткий вдосконалений стерилізатор пляшечок швидкий та ефективний і вбиває 99,9% бактерій* для цілковитого спокою під час кожного годування. Переглянути усі переваги

    Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів

    Стерилізуйте до шести пляшечок для годування з аксесуарами лише за 10 хвилин. Тонкий, проте місткий вдосконалений стерилізатор пляшечок швидкий та ефективний і вбиває 99,9% бактерій* для цілковитого спокою під час кожного годування. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Стерилізатор дитячих пляшечок

    Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів

    Стерилізуйте до шести пляшечок для годування з аксесуарами лише за 10 хвилин. Тонкий, проте місткий вдосконалений стерилізатор пляшечок швидкий та ефективний і вбиває 99,9% бактерій* для цілковитого спокою під час кожного годування. Переглянути усі переваги

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      Стерилізатор дитячих пляшечок

      Стерилізатор дитячих пляшечок

      Усього:

      Стерилізуйте за лічені хвилини й зберігайте без жодних складнощів

      Стерилізація лише за 10 хв.

      • Стерилізатор пляшечок
      • Вдосконалена модель
      Попрощайтеся зі шкідливими бактеріям

      Попрощайтеся зі шкідливими бактеріям

      З Philips Avent стерилізація стала більш дбайливою та ефективної без будь-яких хімікатів. Усі наші стабілізатори використовують лише пар, знищуючи 99,9 % шкідливих мікробів*.

      A sterilizing cycle lasts just 10 minutes

      A sterilizing cycle lasts just 10 minutes

      Experience speed and safety with the sterilizing cycle lasting just 10 minutes, after which the sterilizer automatically turns itself off.

      Створений для усунення неприємних запахів

      Створений для усунення неприємних запахів

      Наш новий піддон для крапель захищає термопластину від крапель молока, що запобігає утворенню неприємних запахів.

      Our sterilizer is designed for space-saving flexibility

      Our sterilizer is designed for space-saving flexibility

      Our advanced sterilizer is adaptable, reducing in size for smaller items like soothers, and to minimize your counter-top space when not in use.

      Stays sterile for 24 hours*

      Stays sterile for 24 hours*

      The sterilizer's thorough, chemical-free cleaning will keep its contents sterile for up to 24 hours. How? Just keep the lid on.

      Просторий усередині, компактний зовні

      Просторий усередині, компактний зовні

      Наш стерилізатор досить компактний, проте вміщає до 6 пляшечок Philips Avent. Він також підтримує і інші предмети — від пустушок і сосок до ручного молоковідсмоктувача.

      Цей стерилізатор легко і зручно очищати

      Цей стерилізатор легко і зручно очищати

      Усередині й зовні — цей стерилізатор, включаючи термопластину, максимально зручно очищати. Ви зможете більше часу проводити з малюком.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики конструкції

        Виготовлено у
        Китай
        Етап
        0–6 місяців
        Матеріали
        Пластик (PP)

      • Вага та розміри

        Розміри
        304 x 183 x 359 mm
        Вага
        1,78 kg

      • У комплекті:

        Щипці
        1 pcs

      • У комплекті:

        Електричний паровий стерилізатор
        1 шт.

      • Сумісність

        Сумісність із лінійкою Philips Avent
        Так

      • Технічні характеристики

        Споживання енергії
        650 W
        Класифікація безпеки
        Клас 1

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240 В змінного струму 50–60 Гц, 220 В змінного струму 60 Гц (Корея), 120–127 В змінного струму 60 Гц (В’єтнам), 110 В змінного струму 60 Гц (Тайвань)

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          • Кишкова паличка, паличка синьогнійна, золотистий стафілокок, стрептокок агалактія, кронобактер саказакії, сальмонела ентеріка, лістерія моноцитогенес. Результати перевірки надає незалежна лабораторія.

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