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Стерилізатор пляшечок
Вдосконалена модель
З Philips Avent стерилізація стала більш дбайливою та ефективної без будь-яких хімікатів. Усі наші стерилізатори використовують лише пар, знищуючи 99,9 % шкідливих мікробів*.
Відчуйте швидкість і безпеку завдяки циклу стерилізації, який триває всього 10 хвилин, після чого стерилізатор автоматично вимикається.
Наш новий піддон для крапель захищає термопластину від крапель молока, що запобігає утворенню неприємних запахів.
4.8
з 5
137
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Nn1212
21/08/2023
Україна
Стерилізатор
Гарний помічник. Задоволена своїм вибором. Рекомендую до використання.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF291/00 Стерилізатор дитячих пляшечок
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF291/00 Стерилізатор дитячих пляшечок
Anuta16
09/08/2023
Україна
Супер
Дуже зручний в використанні. Допомагає та полегшує життя)))
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF291/00 Стерилізатор дитячих пляшечок
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF291/00 Стерилізатор дитячих пляшечок
Olha_
07/08/2023
Україна
Моя думка, щодо стерилізатора
Задоволена, дуже потрібна річ. Класно стерилізує пляшечки, соски, навіть деякі іграшки стерилізувала
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF291/00 Стерилізатор дитячих пляшечок
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF291/00 Стерилізатор дитячих пляшечок
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Кишкова паличка, паличка синьогнійна, золотистий стафілокок, стрептокок агалактія, кронобактер саказакії, сальмонела ентеріка, лістерія моноцитогенес. Результати перевірки надає незалежна лабораторія.
Під час перехідного періоду можуть використовуватися як старі, так і нові паперові упаковки