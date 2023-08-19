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Стерилізатор і сушарка для пляшечок
Найвища якість
З Philips Avent стерилізація стала більш дбайливою та ефективної без будь-яких хімікатів. Усі наші стерилізатори використовують лише пар, знищуючи 99,9 % шкідливих мікробів*.
Щоб підготувати пляшечки до наступного годування дитини, потрібно лише 40 хвилин. Після потужної стерилізації парою концентрований струмінь фільтрованого повітря сушить пляшечки й аксесуари, готуючи їх до миттєвого використання.
Наш новий піддон для крапель захищає термопластину від крапель молока, що запобігає утворенню неприємних запахів.
4.9
з 5
217
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Анастасія56
19/08/2023
Україна
Чудовий виріб
Довго наважувались чи потрібен він нам, але зараз дуже економить час. Простий у використанні, рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF293/00 Стерилізатор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF293/00 Стерилізатор
Матартар
18/08/2023
Україна
Зручний у використанні
Стерилізатор доволі місткий, легко збирати-розбирати. Задоволена функцією сушіння, хвилин 40 і все готове до використання.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF293/00 Стерилізатор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF293/00 Стерилізатор
Aquariuss
16/08/2023
Україна
Абсолютно необхідна річ
Користуюся вже з другою дитиною. Вічний, якісний і корисний. Вбереже дитину від зайвих бактерій.
Плюси
Якісний, корисний
Мінуси
Нема
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF293/00 Стерилізатор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF293/00 Стерилізатор
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Кишкова паличка, паличка синьогнійна, золотистий стафілокок, стрептокок агалактія, кронобактер саказакії, сальмонела ентеріка, лістерія моноцитогенес. Результати перевірки надає незалежна лабораторія.
Під час перехідного періоду можуть використовуватися як старі, так і нові паперові упаковки