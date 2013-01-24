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Стерилізація, сушіння і зберігання
Підготуйтеся до наступного годування дитини за 40 хвилин. Преміум комплект стерилізатора і сушарки для пляшечок використовує струмені фільтрованого повітря для сушіння пляшечок перед вимкненням. Стерилізатор діє швидко й гігієнічно, вбиваючи 99,9% бактерій* для вашого спокою під час кожного годування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Стерилізація, сушіння і зберігання
Підготуйтеся до наступного годування дитини за 40 хвилин. Преміум комплект стерилізатора і сушарки для пляшечок використовує струмені фільтрованого повітря для сушіння пляшечок перед вимкненням. Стерилізатор діє швидко й гігієнічно, вбиваючи 99,9% бактерій* для вашого спокою під час кожного годування. Переглянути усі переваги
Стерилізація, сушіння і зберігання
Підготуйтеся до наступного годування дитини за 40 хвилин. Преміум комплект стерилізатора і сушарки для пляшечок використовує струмені фільтрованого повітря для сушіння пляшечок перед вимкненням. Стерилізатор діє швидко й гігієнічно, вбиваючи 99,9% бактерій* для вашого спокою під час кожного годування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Стерилізація, сушіння і зберігання
Підготуйтеся до наступного годування дитини за 40 хвилин. Преміум комплект стерилізатора і сушарки для пляшечок використовує струмені фільтрованого повітря для сушіння пляшечок перед вимкненням. Стерилізатор діє швидко й гігієнічно, вбиваючи 99,9% бактерій* для вашого спокою під час кожного годування. Переглянути усі переваги
Стерилізатор
Ціна магазину Philips
Усього:
Щоб підготувати пляшечки до наступного годування дитини, потрібно лише 40 хвилин. Після потужної стерилізації парою концентрований струмінь фільтрованого повітря сушить пляшечки й аксесуари, готуючи їх до миттєвого використання.
Наш електричний стерилізатор преміум-класу робить більше, ніж просто чистить пляшечки та вбиває бактерії – він сушить і зберігає пляшечки й аксесуари, підтримуючи їх стерильність упродовж 24 годин.
Особливості конструкції
Вага та розміри
Технічні характеристики
У комплекті:
Сумісність