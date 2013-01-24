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    Philips Avent

    Стерилізатор

    SCF293/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Стерилізація, сушіння і зберігання Стерилізація, сушіння і зберігання Стерилізація, сушіння і зберігання
      -{discount-value}

      Philips Avent Стерилізатор

      SCF293/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Стерилізація, сушіння і зберігання

      Підготуйтеся до наступного годування дитини за 40 хвилин. Преміум комплект стерилізатора і сушарки для пляшечок використовує струмені фільтрованого повітря для сушіння пляшечок перед вимкненням. Стерилізатор діє швидко й гігієнічно, вбиваючи 99,9% бактерій* для вашого спокою під час кожного годування. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Стерилізатор

      Стерилізація, сушіння і зберігання

      Підготуйтеся до наступного годування дитини за 40 хвилин. Преміум комплект стерилізатора і сушарки для пляшечок використовує струмені фільтрованого повітря для сушіння пляшечок перед вимкненням. Стерилізатор діє швидко й гігієнічно, вбиваючи 99,9% бактерій* для вашого спокою під час кожного годування. Переглянути усі переваги

      Стерилізація, сушіння і зберігання

      Підготуйтеся до наступного годування дитини за 40 хвилин. Преміум комплект стерилізатора і сушарки для пляшечок використовує струмені фільтрованого повітря для сушіння пляшечок перед вимкненням. Стерилізатор діє швидко й гігієнічно, вбиваючи 99,9% бактерій* для вашого спокою під час кожного годування. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Стерилізатор

      Стерилізація, сушіння і зберігання

      Підготуйтеся до наступного годування дитини за 40 хвилин. Преміум комплект стерилізатора і сушарки для пляшечок використовує струмені фільтрованого повітря для сушіння пляшечок перед вимкненням. Стерилізатор діє швидко й гігієнічно, вбиваючи 99,9% бактерій* для вашого спокою під час кожного годування. Переглянути усі переваги

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        Стерилізатор

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        Стерилізація, сушіння і зберігання

        Стерилізація і сушіння за 40 хвилин

        • Стерилізатор і сушарка для пляшечок
        • Найвища якість
        Повний цикл стерилізації та сушіння триває лише 40 хвилин

        Повний цикл стерилізації та сушіння триває лише 40 хвилин

        Щоб підготувати пляшечки до наступного годування дитини, потрібно лише 40 хвилин. Після потужної стерилізації парою концентрований струмінь фільтрованого повітря сушить пляшечки й аксесуари, готуючи їх до миттєвого використання.

        Наш стерилізатор дозволяє стерилізувати, сушити та зберігати

        Наш стерилізатор дозволяє стерилізувати, сушити та зберігати

        Наш електричний стерилізатор преміум-класу робить більше, ніж просто чистить пляшечки та вбиває бактерії – він сушить і зберігає пляшечки й аксесуари, підтримуючи їх стерильність упродовж 24 годин.

        Технічні характеристики

        • Особливості конструкції

          Матеріали
          Пластик (PP)
          Виготовлено у
          Китай
          Етап
          0–6 місяців
          Напруга
          220–240 В змінного струму 50–60 Гц, 220 В змінного струму 60 Гц (Корея), 120–127 В змінного струму 60 Гц (В’єтнам)

        • Вага та розміри

          Розміри
          304 x 191 x 378  мм
          Вага
          2,4  кг

        • Технічні характеристики

          Споживання енергії
          650  Вт
          Класифікація безпеки
          Клас 1
          Щипці
          1  шт.

        • У комплекті:

          Електричний паровий стерилізатор
          1 шт.

        • Сумісність

          Сумісність із лінійкою Philips Avent
          Так

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            • Кишкова паличка, паличка синьогнійна, золотистий стафілокок, стрептокок агалактія, кронобактер саказакії, сальмонела ентеріка, лістерія моноцитогенес. Результати перевірки надає незалежна лабораторія.

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