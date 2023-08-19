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  • Стерилізація, сушіння і зберігання
  • Стерилізація, сушіння і зберігання
  • Стерилізація, сушіння і зберігання
  • Стерилізація, сушіння і зберігання
  • Стерилізація, сушіння і зберігання
  • Стерилізація, сушіння і зберігання
  • Стерилізація, сушіння і зберігання
  • Стерилізація, сушіння і зберігання
  • Стерилізація, сушіння і зберігання
  • Стерилізація, сушіння і зберігання
  • Стерилізація, сушіння і зберігання
  • Стерилізація, сушіння і зберігання
  • Стерилізація, сушіння і зберігання
  • Стерилізація, сушіння і зберігання
  • Стерилізація, сушіння і зберігання
  • Стерилізація, сушіння і зберігання
  • Стерилізація, сушіння і зберігання
  • Стерилізація, сушіння і зберігання
  • Стерилізація, сушіння і зберігання

Philips AventСтерилізатор

SCF293/00

4.9
| (217) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Стерилізація, сушіння і зберігання
Підготуйтеся до наступного годування дитини за 40 хвилин. Преміум комплект стерилізатора і сушарки для пляшечок використовує струмені фільтрованого повітря для сушіння пляшечок перед вимкненням. Стерилізатор діє швидко й гігієнічно, вбиваючи 99,9% бактерій* для вашого спокою під час кожного годування.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Стерилізація потужним потоком пари, сушіння фільтрованим повітрям

Стерилізація, сушіння і зберігання

  • Стерилізатор і сушарка для пляшечок

  • Найвища якість

Попрощайтеся зі шкідливими бактеріям

Попрощайтеся зі шкідливими бактеріям

З Philips Avent стерилізація стала більш дбайливою та ефективної без будь-яких хімікатів. Усі наші стерилізатори використовують лише пар, знищуючи 99,9 % шкідливих мікробів*.

Повний цикл стерилізації та сушіння триває лише 40 хвилин

Повний цикл стерилізації та сушіння триває лише 40 хвилин

Щоб підготувати пляшечки до наступного годування дитини, потрібно лише 40 хвилин. Після потужної стерилізації парою концентрований струмінь фільтрованого повітря сушить пляшечки й аксесуари, готуючи їх до миттєвого використання.

Створений для усунення неприємних запахів

Створений для усунення неприємних запахів

Наш новий піддон для крапель захищає термопластину від крапель молока, що запобігає утворенню неприємних запахів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

217

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

19/08/2023

Україна

Україна

Чудовий виріб

Довго наважувались чи потрібен він нам, але зараз дуже економить час. Простий у використанні, рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF293/00 Стерилізатор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF293/00 Стерилізатор

18/08/2023

Україна

Україна

Зручний у використанні

Стерилізатор доволі місткий, легко збирати-розбирати. Задоволена функцією сушіння, хвилин 40 і все готове до використання.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF293/00 Стерилізатор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF293/00 Стерилізатор

16/08/2023

Україна

Україна

Абсолютно необхідна річ

Користуюся вже з другою дитиною. Вічний, якісний і корисний. Вбереже дитину від зайвих бактерій.

Плюси

Якісний, корисний

Мінуси

Нема

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF293/00 Стерилізатор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF293/00 Стерилізатор

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Кишкова паличка, паличка синьогнійна, золотистий стафілокок, стрептокок агалактія, кронобактер саказакії, сальмонела ентеріка, лістерія моноцитогенес. Результати перевірки надає незалежна лабораторія.

      2. Під час перехідного періоду можуть використовуватися як старі, так і нові паперові упаковки