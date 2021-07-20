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    • Зціджування без зусиль Зціджування без зусиль Зціджування без зусиль

      Philips Avent Single Electric Breast Pump Електричний молоковідсмоктувач

      SCF323/11

      Загальна оцінка / 5
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      Зціджування без зусиль

      Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний потік молока й адаптується під форму та розмір сосків. Швидке та зручне використання для кожної молодої матері.

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      Philips Avent Single Electric Breast Pump Електричний молоковідсмоктувач

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      цей продукт
      Single Electric Breast Pump
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      Single Electric Breast Pump

      Електричний молоковідсмоктувач

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      Зціджування без зусиль

      • Одинарний
      • Живлення від електромережі
      • Універсальна подушечка
      • 4+4
      • Функція пам'яті
      Персоналізований досвід використання, 4 + 4 рівні налаштування

      Персоналізований досвід використання, 4 + 4 рівні налаштування

      Підлаштовуйте кожен сеанс зціджування відповідно до своїх потреб завдяки різноманітним налаштуванням стимуляції і зціджування. Для персоналізації досвіду використання наш молоковідсмоктувач пропонує 4 рівні стимуляції та 4 рівні зціджування.

      М’яка й адаптивна силіконова подушечка

      М’яка й адаптивна силіконова подушечка

      Один розмір підходить усім. Силіконова подушечка м’яко згинається та пристосовується до форми соска.

      Мінімальна кількість частин та інтуїтивне налаштування

      Мінімальна кількість частин та інтуїтивне налаштування

      Наша система закритого зціджування гарантує, що молоко залишається поза трубкою, тож чистити доведеться менше. Менше частин – менше клопоту з повторним збиранням.

      Функція пам’яті

      Функція пам’яті

      Знаєте, що вам подобається? Молоковідсмоктувач автоматично запам’ятовує ваші останні налаштування, тому все, що вам потрібно зробити, – це сісти й натиснути пуск.

      Невеликий і компактний

      Невеликий і компактний

      Невеликий і компактний блок двигуна

      Технічні характеристики

      • Потужність

        З’єднання USB-C
        Так
        мережева напруга
        5 В і ≥1 А
        Блок живлення не входить у комплект. Не підтримує живлення від акумулятора, живлення лише від мережі.
        Так

      • Матеріал

        0% BPA*
        Так

      • У комплекті:

        Надзвичайно м’яка соска для годування новонародженого
        ні  шт.
        Блок двигуна
        Так
        Силіконова трубка
        Так
        Кабель USB-C
        Так
        Пляшечка Natural (125 мл)
        Так
        Комплект для зціджування
        Так
        Кришка, що закручується
        Так

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      • Стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно правових норм ЄС від 10.2011.

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару, без комісії

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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