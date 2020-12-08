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  • Більше комфорту від кожних обіймів
  • Більше комфорту від кожних обіймів
  • Більше комфорту від кожних обіймів
  • Більше комфорту від кожних обіймів
  • Більше комфорту від кожних обіймів
  • Більше комфорту від кожних обіймів
  • Більше комфорту від кожних обіймів
  • Більше комфорту від кожних обіймів
  • Більше комфорту від кожних обіймів
  • Більше комфорту від кожних обіймів
  • Більше комфорту від кожних обіймів
  • Більше комфорту від кожних обіймів
  • Більше комфорту від кожних обіймів
  • Більше комфорту від кожних обіймів
  • Більше комфорту від кожних обіймів

Більше не доступний

Philips Aventultra soft snuggle

SCF348/13

5
| (12) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Більше комфорту від кожних обіймів
Philips Avent ultra soft snuggle – це плюшева тваринка з пустушкою ultra soft. Іграшка snuggle легка, що дозволяє дитині тримати її біля себе для відчуття захищеності. Її легко знайти і від’єднати від пустушки, щоб почистити.
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Рекомендація мам номер один у світі1

У комплекті пустушка ultra soft

Більше комфорту від кожних обіймів

  • Плюшева іграшка та пустушка ultra soft

  • від 0 міс.

  • Ортодонтична та без вмісту BPA

  • 1 іграшка snuggle, 1 пустушка 0–6 міс.

Допомагає Вам із малюком знайти пустушку

Допомагає Вам із малюком знайти пустушку

Більше не потрібно шукати пустушку! Її легко знайти завдяки плюшевій тваринці.

Малюки відчуватимуть комфорт, щоразу обіймаючи іграшку

Малюки відчуватимуть комфорт, щоразу обіймаючи іграшку

Малюки відчуватимуть додатковий комфорт, щоразу обіймаючи своїх плюшевих тваринок. Іграшки виготовлено з м’якої тканини, а спеціальні наповнювачі в лапках допоможуть пустушці завжди бути на місці.

Плюшева тваринка сумісна з усіма пустушками Philips Avent

Плюшева тваринка сумісна з усіма пустушками Philips Avent

Плюшева тваринка сумісна з усіма пустушками Philips Avent. Їх можна комбінувати, щоб створити виріб, який підійде для Вашого малюка.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

12

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

08/12/2020

Magyarország

Magyarország

Megnyugtatja a kisbabám

Megnyugtatja a kisbabám. Könnyű tisztán tartani. A cumit egyből elfogadta. A cumi és a zsiráf mindig együtt vannak így nem haggyuk el a cumit sosem.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF348/11 ultra soft snuggle

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF348/11 ultra soft snuggle

29/07/2020

România

România

Cea mai bună marca de suzeta este cea philips

Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara

Плюси

Super buna

Мінуси

Nici unul

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF348/13 ultra soft snuggle

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF348/13 ultra soft snuggle

24/07/2020

România

România

Recenzie din Campania Philips

Recomand această șuetă,am achizituonat-o în urmă cu ceva timp,înaintea venirii bebelinei pe lume și pot sa zic ca e una dintre cele mai bune investiții făcute,este foarte usor de gasit și mai are un mare plus,o tine si ca jucarie preferată,sunt nedespărțiți!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF348/13 ultra soft snuggle

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF348/13 ultra soft snuggle

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