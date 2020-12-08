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Більше не доступний
Плюшева іграшка та пустушка ultra soft
від 0 міс.
Ортодонтична та без вмісту BPA
1 іграшка snuggle, 1 пустушка 0–6 міс.
Більше не потрібно шукати пустушку! Її легко знайти завдяки плюшевій тваринці.
Малюки відчуватимуть додатковий комфорт, щоразу обіймаючи своїх плюшевих тваринок. Іграшки виготовлено з м’якої тканини, а спеціальні наповнювачі в лапках допоможуть пустушці завжди бути на місці.
Плюшева тваринка сумісна з усіма пустушками Philips Avent. Їх можна комбінувати, щоб створити виріб, який підійде для Вашого малюка.
5.0
з 5
12
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Noni1021
08/12/2020
Magyarország
Megnyugtatja a kisbabám
Megnyugtatja a kisbabám. Könnyű tisztán tartani. A cumit egyből elfogadta. A cumi és a zsiráf mindig együtt vannak így nem haggyuk el a cumit sosem.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF348/11 ultra soft snuggle
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF348/11 ultra soft snuggle
Daria 27
29/07/2020
România
Cea mai bună marca de suzeta este cea philips
Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara
Плюси
Super buna
Мінуси
Nici unul
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF348/13 ultra soft snuggle
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF348/13 ultra soft snuggle
Anca23
24/07/2020
România
Recenzie din Campania Philips
Recomand această șuetă,am achizituonat-o în urmă cu ceva timp,înaintea venirii bebelinei pe lume și pot sa zic ca e una dintre cele mai bune investiții făcute,este foarte usor de gasit și mai are un mare plus,o tine si ca jucarie preferată,sunt nedespărțiți!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF348/13 ultra soft snuggle
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF348/13 ultra soft snuggle
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
За оцінкою споживачів у США (за участі 112 мам) у 2016 році 96% учасників стверджують, що цей нагубник залишає менше слідів та подразнення на шкірі.
Тестування, що проводилося у 2016–2017 рр. серед споживачів у США, показало в середньому прийняття на 98% соски з текстурованим покриттям, що використовується у наших пустушках ultra soft та ultra air
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