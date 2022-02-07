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Дуже міцна соска
Ортодонтична та без вмісту BPA
2 шт. в упаковці
18+ міс.
100% із харчового силікону
Для більш комфортного заспокоєння. Надзвичайно великі отвори лагідно пропускають повітря до шкіри дитини, щоб вона залишалась м'якою та сухою.
Дуже міцна соска повторює природну форму піднебіння, зубів і ясен. Призначена для комфорту малюків у дні прорізування зубів.
Ми свідомо обрали силікон для виготовлення наших сосок ultra soft і ultra air, оскільки це безпечний та інертний матеріал, який широко використовується в медицині, не містить небезпечних хімічних речовин, ендокринно активних речовин (наприклад, BPA) і алергенів.
4.9
з 5
144
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Katrin_84
07/02/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Шикарная соска по всем параметрам.
Очень классные соски. Прикус непортится за счёт правильной формы, раздражений вокруг рта нет, в темноте светятся что очень удобно. Всем мамочкам рекомендую. Это лучший выбор.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка
Vehera
29/10/2021
Україна
Ці пустушки просто пушка
Ці пустушки це наша любов , ми цю серію беремо з народження і дуууже задоволені. Ці пустушки просто пушка.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/12 Пустушка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/12 Пустушка
Ryslana
11/08/2020
Україна
Пустышка с хорошего материала
Очень хорошие пустышки, ребёнку удобны. Нравится, что есть коробочка для стерилизации пустышек, и хранения. Хорошего качества, без запаха.
Плюси
Граний дизайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні.