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Надзвичайно великі вентиляційні отвори дозволяють шкірі малюка дихати
2 пустушки в комплекті, виготовлені на 80% із рослинних матеріалів*
Ортодонтична соска, розроблена для природного розвитку ротової порожнини
0% BPA
Для дітей від 18 місяців, із дуже міцною соскою
Надзвичайно великі отвори дозволяють шкірі дитини малюка дихати, зберігаючи її сухою для максимального комфорту.
Наші ортодонтичні соски виготовлені з м’якого силікону, щоб підтримувати природні рухи ротових м’язів та здоровий розвиток ротової порожнини дитини. Звужена основа соски зменшує тиск між язиком і піднебінням. Пустушки Philips Avent ultra мають незалежну акредитацію Фонду стоматологічного здоров’я (Oral Health Foundation). Виготовлені з 100% харчового силікону, а також не містять BPA, BPS, фталатів, ПВХ та поліциклічних ароматичних вуглеводнів.
Наші пустушки розроблені так, щоб сприяти природному положенню язика, що є важливим для здорового розвитку мовлення по мірі зростання дитини. Міцна конструкція забезпечує комфорт під час прорізування зубів. Текстурована силіконова соска імітує відчуття маминих грудей.
4.9
з 5
145
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Katrin_84
07/02/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Шикарная соска по всем параметрам.
Очень классные соски. Прикус непортится за счёт правильной формы, раздражений вокруг рта нет, в темноте светятся что очень удобно. Всем мамочкам рекомендую. Это лучший выбор.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка
Date of Use 2021-02-07
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка
Date of Use 2021-02-07
Vehera
29/10/2021
Україна
Ці пустушки просто пушка
Ці пустушки це наша любов , ми цю серію беремо з народження і дуууже задоволені. Ці пустушки просто пушка.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/12 Пустушка
Date of Use 2020-10-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/12 Пустушка
Date of Use 2020-10-29
Ryslana
11/08/2020
Україна
Пустышка с хорошего материала
Очень хорошие пустышки, ребёнку удобны. Нравится, что есть коробочка для стерилизации пустышек, и хранения. Хорошего качества, без запаха.
Плюси
Граний дизайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка
Date of Use 2020-04-11
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка
Date of Use 2020-04-11
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Тверді пластикові частини, за винятком силіконової соски.
Показник прийняття соски на основі результатів споживчого випробування у США в 2023 р. текстурованих сосок Philips Avent, які використовуються в наших пустушках ultra, складає 98% (кількість = 201).
У порівнянні з традиційною стерилізацією (кип’ятінням).
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