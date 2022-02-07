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  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
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  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати

Philips Avent Пустушка Ultra Air18+ міс., 2 шт

SCF349/47

4.9
| (145) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
Заспокійливі пустушки, які дихають завдяки великим отворам для повітря. 9 із 10 батьків погоджуються: пустушки Philips Avent ultra air зручні для малюка**. Заспокоєння завжди поруч, незалежно від того, хто піклується про дитину. Тепер на 80% із рослинних матеріалів*.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Розроблено для заспокоєння дітей під час прорізування зубів.

Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати

  • Надзвичайно великі вентиляційні отвори дозволяють шкірі малюка дихати

  • 2 пустушки в комплекті, виготовлені на 80% із рослинних матеріалів*

  • Ортодонтична соска, розроблена для природного розвитку ротової порожнини

  • 0% BPA

  • Для дітей від 18 місяців, із дуже міцною соскою

Надзвичайно великі вентиляційні отвори

Надзвичайно великі вентиляційні отвори

Надзвичайно великі отвори дозволяють шкірі дитини малюка дихати, зберігаючи її сухою для максимального комфорту.

Ортодонтична силіконова соска

Ортодонтична силіконова соска

Наші ортодонтичні соски виготовлені з м’якого силікону, щоб підтримувати природні рухи ротових м’язів та здоровий розвиток ротової порожнини дитини. Звужена основа соски зменшує тиск між язиком і піднебінням. Пустушки Philips Avent ultra мають незалежну акредитацію Фонду стоматологічного здоров’я (Oral Health Foundation). Виготовлені з 100% харчового силікону, а також не містять BPA, BPS, фталатів, ПВХ та поліциклічних ароматичних вуглеводнів.

Надзвичайно міцна соска

Надзвичайно міцна соска

Наші пустушки розроблені так, щоб сприяти природному положенню язика, що є важливим для здорового розвитку мовлення по мірі зростання дитини. Міцна конструкція забезпечує комфорт під час прорізування зубів. Текстурована силіконова соска імітує відчуття маминих грудей.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

145

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

2

07/02/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Шикарная соска по всем параметрам.

Очень классные соски. Прикус непортится за счёт правильной формы, раздражений вокруг рта нет, в темноте светятся что очень удобно. Всем мамочкам рекомендую. Это лучший выбор.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка

Date of Use 2021-02-07

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка

Date of Use 2021-02-07

29/10/2021

Україна

Україна

Ці пустушки просто пушка

Ці пустушки це наша любов , ми цю серію беремо з народження і дуууже задоволені. Ці пустушки просто пушка.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF349/12 Пустушка

Date of Use 2020-10-29

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF349/12 Пустушка

Date of Use 2020-10-29

11/08/2020

Україна

Україна

Пустышка с хорошего материала

Очень хорошие пустышки, ребёнку удобны. Нравится, что есть коробочка для стерилизации пустышек, и хранения. Хорошего качества, без запаха.

Плюси

Граний дизайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка

Date of Use 2020-04-11

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка

Date of Use 2020-04-11

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Тверді пластикові частини, за винятком силіконової соски.

      2. Показник прийняття соски на основі результатів споживчого випробування у США в 2023 р. текстурованих сосок Philips Avent, які використовуються в наших пустушках ultra, складає 98% (кількість = 201).

      3. У порівнянні з традиційною стерилізацією (кип’ятінням).

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