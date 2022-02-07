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Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
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Дозволяє шкірі малюка дихати
Не містить BPA
2 упаковки, на 80% із рослинних матеріалів*
18 міс.+ із дуже міцною соскою
Отвори в нагубнику вентилюють шкіру дитини, зберігаючи її сухою для максимального заспокійливого комфорту.
Наші ортодонтичні соски виготовлені з м’якого силікону, тому підтримують природні рухи м’язів рота, допомагаючи знизити ризик неправильного прикусу. Соска з вузькою шийкою має на меті зменшення тиску між язиком і піднебінням. Пустушки Philips Avent ultra мають незалежну акредитацію Фонду здоров’я ротової порожнини (Oral Health Foundation). Вони виготовлені зі 100% харчового силікону, є міцніші й довговічніші, ніж гумові (латексні) соски, а також не містять BPA, BPS, фталатів, ПВХ та поліциклічних ароматичних вуглеводнів.
Наші соски розроблені для забезпечення природного положення язика, що важливо для здорового розвитку мовлення в міру зростання дитини. Дуже міцні соски заспокоюють дитину під час прорізування зубів. Наша текстурована силіконова соска розроблена таким чином, щоб імітувати відчуття материнських грудей.
4.9
з 5
145
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Katrin_84
07/02/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Шикарная соска по всем параметрам.
Очень классные соски. Прикус непортится за счёт правильной формы, раздражений вокруг рта нет, в темноте светятся что очень удобно. Всем мамочкам рекомендую. Это лучший выбор.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка
Date of Use 2021-02-07
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка
Date of Use 2021-02-07
Vehera
29/10/2021
Україна
Ці пустушки просто пушка
Ці пустушки це наша любов , ми цю серію беремо з народження і дуууже задоволені. Ці пустушки просто пушка.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/12 Пустушка
Date of Use 2020-10-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/12 Пустушка
Date of Use 2020-10-29
Ryslana
11/08/2020
Україна
Пустышка с хорошего материала
Очень хорошие пустышки, ребёнку удобны. Нравится, что есть коробочка для стерилизации пустышек, и хранения. Хорошего качества, без запаха.
Плюси
Граний дизайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка
Date of Use 2020-04-11
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF349/11 Пустушка
Date of Use 2020-04-11
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Деталі з твердого пластику, за винятком силіконової соски (підхід з урахуванням балансу маси).
На основі результатів споживчого випробування в США (2023 р., кількість = 201).
Показник прийняття соски на основі результатів споживчого випробування у США в 2023 р. текстурованих сосок Philips Avent, які використовуються в наших пустушках ultra, складає 98% (кількість = 201).
Порівняно з традиційними методами стерилізації (кип’ятіння) пустушок.
З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні.