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    • Розумне й просте підігрівання Розумне й просте підігрівання Розумне й просте підігрівання
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      Philips Avent Premium Швидкий підігрівач пляшечок

      SCF358/00

      Загальна оцінка / 5
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      1 нагорода

      Розумне й просте підігрівання

      Підігрівайте страви за лічені хвилини за допомогою підігрівача для пляшечок, який керуватиме температурою замість вас. Інтелектуальний датчик контролю температури автоматично регулює режим нагрівання, щоб нагрівання було швидким і рівномірним.

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      Philips Avent Premium Швидкий підігрівач пляшечок

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      Premium

      Швидкий підігрівач пляшечок

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      Розумне й просте підігрівання

      Більше не готуйте навмання

      • Підігріває рівномірно без перегріву
      • Режим швидкого підігрівання та розморожування
      • Підходить для молока та дитячого харчування
      Інтелектуальний регулятор температури встановлює ідеальний режим нагрівання

      Інтелектуальний регулятор температури встановлює ідеальний режим нагрівання

      Виберіть об’єм молока, натисніть кнопку запуску і дозвольте функції розумного регулювання температури подбати про все інше. Функція визначає початкову температуру молока, швидко нагріває його до ідеальної температури і підтримує температуру до 60 хвилин.

      Функція розморожування для контейнерів із замороженим молоком та дитячою їжею

      Функція розморожування для контейнерів із замороженим молоком та дитячою їжею

      Любите зберігати в морозилці запаси їжі? Підігрівач пляшечок швидко розморожує контейнери з молоком та дитячою їжею.

      Прогріває контейнери з дитячою їжею та молоком

      Прогріває контейнери з дитячою їжею та молоком

      Коли ваш малюк готовий переходити на тверду їжу, підігрівач пляшечок також розморожує і прогріває контейнери з дитячою їжею.

      Легко мити

      Легко мити

      Має лише одну частину, тому його легко чистити, а ви можете більше часу проводити зі своїм малюком.

      Зберігає молоко теплим протягом максимум 60 хв. і автоматично вимикається

      Зберігає молоко теплим протягом максимум 60 хв. і автоматично вимикається

      Наш нагрівач для пляшечок зберігає молоко теплим протягом 60 хвилин — на випадок, якщо вам потрібно більш гнучко пристосовувати час годування. Потім нагрівач автоматично вимкнеться, не завдаючи вам клопоту.

      Сумісний із більшістю пляшечок та баночок із дитячою їжею провідних торгових марок

      Сумісний із більшістю пляшечок та баночок із дитячою їжею провідних торгових марок

      Підходить для улюблених пляшечок малюка Philips Avent та більшості пляшечок та баночок із дитячою їжею провідних брендів.

      Технічні характеристики

      • Матеріал виробу

        ABS
        Так
        Поліпропілен
        Так

      • Технічні характеристики

        Споживання енергії
        400  Вт
        Напруга
        220–240 В, 50/60 Гц
        Класифікація безпеки
        Клас 1

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (ШxВxТ)
        160,4 x 139,9 x 148,55  мм
        Розміри упаковки (ШxВxГ)
        175 x 185 x 160  мм

      • Країна походження

        Розроблено у
        Європі
        Виготовлено у
        Китай

      • У комплекті:

        Підігрівач пляшечок
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етап
        Всі

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      • Для 150 мл / 5 унцій молока за температури 22 °C / 72 °F у пляшечці Philips Natural 260 мл / 9 унцій

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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