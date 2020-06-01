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SCF358/00
Розумне й просте підігрівання
Підігрівайте страви за лічені хвилини за допомогою підігрівача для пляшечок, який керуватиме температурою замість вас. Інтелектуальний датчик контролю температури автоматично регулює режим нагрівання, щоб нагрівання було швидким і рівномірним.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидкий підігрівач пляшечок
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Виберіть об’єм молока, натисніть кнопку запуску і дозвольте функції розумного регулювання температури подбати про все інше. Функція визначає початкову температуру молока, швидко нагріває його до ідеальної температури і підтримує температуру до 60 хвилин.
Любите зберігати в морозилці запаси їжі? Підігрівач пляшечок швидко розморожує контейнери з молоком та дитячою їжею.
Коли ваш малюк готовий переходити на тверду їжу, підігрівач пляшечок також розморожує і прогріває контейнери з дитячою їжею.
Має лише одну частину, тому його легко чистити, а ви можете більше часу проводити зі своїм малюком.
Наш нагрівач для пляшечок зберігає молоко теплим протягом 60 хвилин — на випадок, якщо вам потрібно більш гнучко пристосовувати час годування. Потім нагрівач автоматично вимкнеться, не завдаючи вам клопоту.
Підходить для улюблених пляшечок малюка Philips Avent та більшості пляшечок та баночок із дитячою їжею провідних брендів.
Матеріал виробу
Технічні характеристики
Вага та розміри
Країна походження
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