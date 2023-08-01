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SCF376/18
Дозволяє дихати шкірі малюка
Заспокоєння з комфортом. Пустушка Philips Avent ultra air має дуже великі отвори для забезпечення сухості шкіри дитини. За допомогою підсвічування ви можете швидко знайти пустушку, не вмикаючи світло.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
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Для більш комфортного заспокоєння. Надзвичайно великі отвори лагідно пропускають повітря до шкіри дитини, щоб вона залишалась м'якою та сухою.
Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і приблизно 98% із них сказали, що їхні діти прийняли пустушки Philips Avent ultra soft та ultra air.
За допомогою підсвічування ви можете швидко знайти пустушку, не вмикаючи світло
Ми свідомо обрали силікон для виготовлення наших сосок ultra soft і ultra air, оскільки це безпечний та інертний матеріал, який широко використовується в медицині, не містить небезпечних хімічних речовин, ендокринно активних речовин (наприклад, BPA) і алергенів.
Ортодонтична й симетрична м’яка силіконова соска враховує природну форму піднебіння, зубів та ясен і пітримує здоровий розвиток ротової порожнини дитини.
Наша текстурована силіконова соска розроблена таким чином, щоб імітувати відчуття материнських грудей.
Дорожній контейнер, який постачається в комплекті з нашими пустушками ultra air та ultra soft, також може виконувати функції стерилізатора, тому все, що потрібно зробити, – додати трохи води й покласти його в мікрохвильову піч. Після чого будьте спокійні, адже пустушка чиста й готова до використання.
Наші пустушки ultra air та ultra soft розробляються та виготовляються в Нідерландах.
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