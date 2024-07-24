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  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
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  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати

Philips Avent Пустушка Ultra Air Нічна0-6 міс, 2шт

SCF376/25

4.9
| (354) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
Заспокійливі пустушки, які дихають завдяки великим отворам для повітря. 9 із 10 батьків погоджуються: пустушки Philips Avent ultra air зручні для малюка**. Вони світяться в темряві, тому легко дарують комфорт і заспокоєння. Тепер на 80% із рослинних матеріалів*.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Легко знайти у темряві

Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати

  • Ковпачок, який світиться в темряві

  • Надзвичайно великі вентиляційні отвори дозволяють шкірі малюка дихати

  • 2 пустушки в комплекті, виготовлені на 80% із рослинних матеріалів*

  • 0% BPA

  • Для дітей від 0 до 6 місяців

Надзвичайно великі вентиляційні отвори

Надзвичайно великі вентиляційні отвори

Надзвичайно великі отвори дозволяють шкірі дитини дихати, зберігаючи її сухою для максимального комфорту.

Ортодонтична силіконова соска

Ортодонтична силіконова соска

Наші ортодонтичні соски виготовлені з м’якого силікону, щоб підтримувати природні рухи ротових м’язів та здоровий розвиток ротової порожнини дитини. Звужена основа соски зменшує тиск між язиком і піднебінням. Пустушки Philips Avent ultra мають незалежну акредитацію Фонду стоматологічного здоров’я (Oral Health Foundation). Виготовлені з 100% харчового силікону, а також не містять BPA, BPS, фталатів, ПВХ та поліциклічних ароматичних вуглеводнів.

Сприйняття пустушки в 98% ** випадках

Сприйняття пустушки в 98% ** випадках

Наші текстуровані силіконові соски імітують відчуття материнських грудей. Коли ми запитали батьків про реакцію їхніх малюків, у середньому 98%** відповіли, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

354

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

24/07/2024

Україна

Україна

Чудові пустушки.

Чудові пустушки, беру тільки цього бренду та подобаються саме нічні, так як вночі легше їх знайти та й дитині цікаво, коли вони світяться.) Доставка була дуже швидкою, прийшла за день, оплатила через інтернет і отримала на поштомат.

Плюси

Якістю та ціною.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra Air SCF376/14 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

Date of Use 2024-01-24

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra Air SCF376/14 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

Date of Use 2024-01-24

27/04/2024

Україна

Україна

Наші рятувальниці

Дуже помічні для дитини. Користувалися від самого народження і продовжуємо. На жаль, наша дівчинка має вроджену ваду серця і до операції треба було робити усе можливе і неможливе, щоб не допустити плачу. Допомогли ідеально, миттєво заспокоювали, анатомічні, безпечні. Надзвичайно задоволена і дизайном, і практичністю.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

Date of Use 2023-12-27

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

Date of Use 2023-12-27

27/04/2024

Україна

Україна

Дуже класна пустушка!

Дитині дуже подобається саме ця соска, дарували інші, а дитина приймає тільки таку. Ще і плюс що світиться, якщо перекладати дитину і випаде, то можна знайти без ввімкнення світла.

Плюси

Комфорт

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

Date of Use 2023-03-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

Date of Use 2023-03-26

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Тверді пластикові частини, за винятком силіконової соски.

      2. Показник прийняття соски на основі результатів споживчого випробування у США в 2023 р. текстурованих сосок Philips Avent, які використовуються в наших пустушках ultra, складає 98% (кількість = 201).

      3. У порівнянні з традиційною стерилізацією (кип’ятінням).

      4. На основі результатів споживчого випробування в США (2023 р., кількість = 201).

      5. -