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  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
  • Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати

Philips Avent Пустушка Ultra Air Нічна0-6 міс, 2шт

SCF376/27

4.9
| (354) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати
Заспокійливі пустушки, які дихають завдяки великим отворам для повітря. 9 із 10 батьків погоджуються: пустушки Philips Avent ultra air зручні для малюка**. Вони світяться в темряві, тому легко дарують комфорт і заспокоєння. Тепер на 80% із рослинних матеріалів*.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Легко знайти у темряві

Дозволяє ніжній шкірі малюка дихати

  • Ковпачок, який світиться в темряві

  • Надзвичайно великі вентиляційні отвори дозволяють шкірі малюка дихати

  • 2 пустушки в комплекті, виготовлені на 80% із рослинних матеріалів*

  • 0% BPA

  • Для дітей від 0 до 6 місяців

Надзвичайно великі вентиляційні отвори

Надзвичайно великі вентиляційні отвори

Надзвичайно великі отвори дозволяють шкірі дитини дихати, зберігаючи її сухою для максимального комфорту.

Ортодонтична силіконова соска

Ортодонтична силіконова соска

Наші ортодонтичні соски виготовлені з м’якого силікону, щоб підтримувати природні рухи ротових м’язів та здоровий розвиток ротової порожнини дитини. Звужена основа соски зменшує тиск між язиком і піднебінням. Пустушки Philips Avent ultra мають незалежну акредитацію Фонду стоматологічного здоров’я (Oral Health Foundation). Виготовлені з 100% харчового силікону, а також не містять BPA, BPS, фталатів, ПВХ та поліциклічних ароматичних вуглеводнів.

Сприйняття пустушки в 98% ** випадках

Сприйняття пустушки в 98% ** випадках

Наші текстуровані силіконові соски імітують відчуття материнських грудей. Коли ми запитали батьків про реакцію їхніх малюків, у середньому 98%** відповіли, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

354

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

24/07/2024

Україна

Україна

Чудові пустушки.

Чудові пустушки, беру тільки цього бренду та подобаються саме нічні, так як вночі легше їх знайти та й дитині цікаво, коли вони світяться.) Доставка була дуже швидкою, прийшла за день, оплатила через інтернет і отримала на поштомат.

Плюси

Якістю та ціною.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra Air SCF376/14 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra Air SCF376/14 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

27/04/2024

Україна

Україна

Наші рятувальниці

Дуже помічні для дитини. Користувалися від самого народження і продовжуємо. На жаль, наша дівчинка має вроджену ваду серця і до операції треба було робити усе можливе і неможливе, щоб не допустити плачу. Допомогли ідеально, миттєво заспокоювали, анатомічні, безпечні. Надзвичайно задоволена і дизайном, і практичністю.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

27/04/2024

Україна

Україна

Дуже класна пустушка!

Дитині дуже подобається саме ця соска, дарували інші, а дитина приймає тільки таку. Ще і плюс що світиться, якщо перекладати дитину і випаде, то можна знайти без ввімкнення світла.

Плюси

Комфорт

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Тверді пластикові частини, за винятком силіконової соски.

      2. Показник прийняття соски на основі результатів споживчого випробування у США в 2023 р. текстурованих сосок Philips Avent, які використовуються в наших пустушках ultra, складає 98% (кількість = 201).

      3. У порівнянні з традиційною стерилізацією (кип’ятінням).

      4. На основі результатів споживчого випробування в США (2023 р., кількість = 201).

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