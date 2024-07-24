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Розширена гарантія 3 роки
Ковпачок, який світиться в темряві
Надзвичайно великі вентиляційні отвори дозволяють шкірі малюка дихати
2 пустушки в комплекті, виготовлені на 80% із рослинних матеріалів*
0% BPA
Для дітей від 0 до 6 місяців
Надзвичайно великі отвори дозволяють шкірі дитини дихати, зберігаючи її сухою для максимального комфорту.
Наші ортодонтичні соски виготовлені з м’якого силікону, щоб підтримувати природні рухи ротових м’язів та здоровий розвиток ротової порожнини дитини. Звужена основа соски зменшує тиск між язиком і піднебінням. Пустушки Philips Avent ultra мають незалежну акредитацію Фонду стоматологічного здоров’я (Oral Health Foundation). Виготовлені з 100% харчового силікону, а також не містять BPA, BPS, фталатів, ПВХ та поліциклічних ароматичних вуглеводнів.
Наші текстуровані силіконові соски імітують відчуття материнських грудей. Коли ми запитали батьків про реакцію їхніх малюків, у середньому 98%** відповіли, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent.
4.9
з 5
354
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Яська
24/07/2024
Україна
Чудові пустушки.
Чудові пустушки, беру тільки цього бренду та подобаються саме нічні, так як вночі легше їх знайти та й дитині цікаво, коли вони світяться.) Доставка була дуже швидкою, прийшла за день, оплатила через інтернет і отримала на поштомат.
Плюси
Якістю та ціною.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra Air SCF376/14 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra Air SCF376/14 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
Melanie23
27/04/2024
Україна
Наші рятувальниці
Дуже помічні для дитини. Користувалися від самого народження і продовжуємо. На жаль, наша дівчинка має вроджену ваду серця і до операції треба було робити усе можливе і неможливе, щоб не допустити плачу. Допомогли ідеально, миттєво заспокоювали, анатомічні, безпечні. Надзвичайно задоволена і дизайном, і практичністю.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
Di_Wolf
27/04/2024
Україна
Дуже класна пустушка!
Дитині дуже подобається саме ця соска, дарували інші, а дитина приймає тільки таку. Ще і плюс що світиться, якщо перекладати дитину і випаде, то можна знайти без ввімкнення світла.
Плюси
Комфорт
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Тверді пластикові частини, за винятком силіконової соски.
Показник прийняття соски на основі результатів споживчого випробування у США в 2023 р. текстурованих сосок Philips Avent, які використовуються в наших пустушках ultra, складає 98% (кількість = 201).
У порівнянні з традиційною стерилізацією (кип’ятінням).
На основі результатів споживчого випробування в США (2023 р., кількість = 201).
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