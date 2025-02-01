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SCF531/11
Звільніть руки. Звільніть свій час.
Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent портативний одинарний із можливістю використання в режимі «вільні руки» створений для ефективного* та комфортного зціджування. Він імітує ритм смоктання вашої дитини, а завдяки потужності, м’якості та легкості є ідеальним помічником для зціджування без допомоги рук.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent
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Немовлята найкраще знають, як пити! Саме тому наш електричний молоковідсмоктувач із функцією «вільні руки» імітує їхній природний ритм пиття, щоб ви могли знайти свій власний ритм для ефективного* зціджування й оптимального відтоку молока. Зціджуючи до 85 разів на хвилину, молоковідсмоктувач Philips Avent портативний робить це у 2 рази швидше, ніж більшість інших молоковідсмоктувачів**.
Наш контейнер для зціджування важить трохи більше 100 грамів у порожньому стані – до 3 разів легше, ніж повноцінний молоковідсмоктувач, який можна носити із собою. Контейнер зручно вміщається в бюстгальтері, і він майже непомітний.
Наші унікальні силіконові накладки для грудей SkinSense створені для максимального комфорту, вони м’яко прилягають до грудей, використовуючи природне тепло вашого тіла. Накладки виготовлені з харчового силікону для вашого цілковитого спокою.
Наш молоковідсмоктувач має плетений шнур для перенесення та застібку для одягу, щоб носити блок двигуна на тілі або на поясі. Завдяки свободі носіння ви можете не відволікатися від ритму зціджування, знаючи, що ви повністю все контролюєте. Використовуйте з’єднувач трубки та регулятор довжини шнура, щоб точно відрегулювати прилягання.
Майже безшумний блок двигуна забезпечує потужне зціджування, яке можна очікувати від традиційного молоковідсмоктувача, але в компактному та зручному для носіння пристрої. Завдяки акумуляторній батареї бездротовий блок забезпечує потужне зціджування в будь-якому місці без зайвого шуму.
Прозорий контейнер для зціджування забезпечує легкий огляд його вмісту. Він допомагає правильно розташувати сосок для найкращого зціджування й візуально відстежувати об’єм грудного молока. Для впевненого зціджування від першої й до останньої краплі.
Отримуйте максимум від кожного зціджування завдяки 8 режимам для стимулювання притоку молока та 16 режимам для його зціджування. Ви можете точно все налаштувати під час зціджування, а завдяки автоматичному запам’ятовуванню оптимальних налаштувань ваш молоковідсмоктувач завжди готовий до роботи.
Ми розробили наш молоковідсмоктувач і аксесуари так, щоб вони були максимально простими у використанні. Завдяки лише кільком з’єднувальним елементам контейнер для зціджування можна легко розібрати, помити (вручну або в посудомийній машині) і знову зібрати.
Ми підтримуємо кожну маму, щоб вона почувалася якнайкраще, а правильне прилягання молоковідсмоктувача є невід’ємною частиною цього. Наш асортимент накладок для грудей і вкладок різних розмірів підходить для 99% мам.
Потужність
Матеріал
У комплекті:
Простота у користуванні
Функції
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