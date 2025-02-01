Комфорт для максимальної рухливості

Наш молоковідсмоктувач має плетений шнур для перенесення та застібку для одягу, щоб носити блок двигуна на тілі або на поясі. Завдяки свободі носіння ви можете не відволікатися від ритму зціджування, знаючи, що ви повністю все контролюєте. Використовуйте з’єднувач трубки та регулятор довжини шнура, щоб точно відрегулювати прилягання.