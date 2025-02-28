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    • Звільніть руки. Звільніть свій час. Звільніть руки. Звільніть свій час. Звільніть руки. Звільніть свій час.

      Philips Avent Hands-free Подвійний електричний молоковідсмоктувач

      SCF532/11

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      Звільніть руки. Звільніть свій час.

      Подвійний електричний молоковідсмоктувач Philips Avent із можливістю використання в режимі «вільні руки» створений для ефективного* й комфортного зціджування. Він імітує ритм пиття вашої дитини, а завдяки потужності, делікатності й легкості є ідеальним помічником для зціджування, який звільнить ваші руки.

      Philips Avent Hands-free Подвійний електричний молоковідсмоктувач

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      Hands-free

      Подвійний електричний молоковідсмоктувач

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      Звільніть руки. Звільніть свій час.

      Імітує ритм пиття вашої дитини

      Ефективне зціджування* з ритмом, який імітує пиття малюка

      Ефективне зціджування* з ритмом, який імітує пиття малюка

      Немовлята найкраще знають, як пити! Саме тому наш електричний молоковідсмоктувач із функцією «вільні руки» імітує їхній природний ритм пиття, щоб ви могли знайти свій власний ритм для ефективного* зціджування й оптимального відтоку молока. Зціджуючи до 85 разів на хвилину, Hands Free *** молоковідсмоктувач Philips Avent робить це у 2 рази швидше, ніж більшість інших молоковідсмоктувачів**.

      Тихе зціджування на професійному рівні

      Тихе зціджування на професійному рівні

      Майже безшумний блок двигуна забезпечує потужне зціджування, яке можна очікувати від традиційного молоковідсмоктувача, але в компактному та зручному для носіння пристрої. Завдяки акумуляторній батареї бездротовий блок забезпечує потужне зціджування в будь-якому місці без зайвого шуму.

      Силіконові накладки м’яко прилягають до грудей

      Силіконові накладки м’яко прилягають до грудей

      Наші унікальні силіконові накладки для грудей SkinSense створені для максимального комфорту, вони м’яко прилягають до грудей, використовуючи природне тепло вашого тіла. Накладки для грудей виготовлені з харчового силікону для цілковитого спокою.

      Відстежуйте потік зібраного молока за допомогою повністю прозорих контейнерів

      Відстежуйте потік зібраного молока за допомогою повністю прозорих контейнерів

      Прозорі контейнери для зціджування забезпечують безперешкодний огляд їх вмісту. Вони допомагають правильно розташувати соски для найкращого зціджування й візуально відстежувати об’єм грудного молока. Для впевненого зціджування від першої й до останньої краплі.

      Рухайтеся вільно з надлегкими контейнерами для зціджування

      Рухайтеся вільно з надлегкими контейнерами для зціджування

      Один контейнер для зціджування важить трохи більше 100 грамів у порожньому стані – до 3 разів легше, ніж повноцінний молоковідсмоктувач, який можна носити із собою. Контейнери зручно вміщаються в бюстгальтері, і їх майже не видно.

      Комфорт для максимальної рухливості

      Комфорт для максимальної рухливості

      Наш молоковідсмоктувач має плетений шнур для перенесення та застібку для одягу, щоб носити блок двигуна на тілі або на поясі. Завдяки свободі носіння ви можете не відволікатися від ритму зціджування, знаючи, що ви повністю все контролюєте. Використовуйте з’єднувач трубки та регулятор довжини шнура, щоб точно відрегулювати прилягання.

      Персоналізуйте процес зціджування

      Персоналізуйте процес зціджування

      Отримуйте максимум від кожного зціджування завдяки 8 режимам відсмоктування для стимулювання притоку молока та 16 режимам для його зціджування. Ви можете точно все налаштувати під час зціджування, а завдяки автоматичному запам’ятовуванню оптимальних налаштувань ваш молоковідсмоктувач завжди готовий до роботи.

      Легко мити і збирати завдяки невеликій кількості частин

      Легко мити і збирати завдяки невеликій кількості частин

      Ми розробили наш молоковідсмоктувач і аксесуари так, щоб вони були максимально простими у використанні. Завдяки лише кільком з’єднувальним елементам кожен контейнер для зціджування можна легко розібрати, помити (вручну або в посудомийній машині) і знову зібрати.

      Технічні характеристики

      • Потужність

        Джерело
        Акумуляторна батарея / USB-C (адаптер не входить у комплект)

      • Матеріал

        Контейнер, передня кришка, кришка грудної накладки
        Поліпропілен
        Грудна накладка, мембрана, клапан, вкладка
        Рідкий силікон
        Силіконова трубка
        Силікон

      • У комплекті:

        Кабель USB-C
        1 шт.
        Шнур для перенесення
        1 шт.
        З’єднувач трубки
        1 шт.
        Акумуляторний блок двигуна (зі знімною кліпсою)
        1 шт.
        Контейнер для зціджування (зібраний)
        2 шт.
        Силіконові трубки
        2 шт.
        Кришка грудної накладки (від пилу)
        2 шт.
        Грудна накладка (21 мм, 24 мм)
        по 2 шт.
        Таблиця розмірів сосків
        1 шт.
        Вкладка 19 мм
        2 шт.

      • Простота у користуванні

        Використання молоковідсмоктувача
        Зручно використовувати, легко мити та збирати

      • Функції

        Гнучкість рухів
        Зціджування в режимі «вільні руки»
        Налаштування для персоналізації
        • 16 рівнів всмоктування в режимі зціджування
        • 8 рівнів всмоктування в режимі стимуляції
        Блок двигуна
        • Акумуляторна батарея / USB-C
        • Повне заряджання батареї триває до 1,5 годин і забезпечує приблизно 5 сеансів зціджування
        Особливості грудної накладки та вкладки
        Доступно кілька розмірів для найкращого прилягання

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      • Ефективність пов’язана з технічними характеристиками виробу.
      • *Посилання на частоту смоктальних рухів.
      • **на основі нашого повного асортименту грудних накладок і вкладок.

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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