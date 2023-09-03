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  • Легке пиття
  • Легке пиття

Philips AventЧашка з носиком

SCF551/03

4.6
| (185) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб
Легке пиття
Ця чашка з носиком Philips Avent чудово підходить для підростаючих малюків. М’який силіконовий носик спрощує пиття, а невелика кількість елементів полегшує миття чашки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Тренувальна чашка з м’яким носиком для легкого пиття

Легке пиття

  • Зручно тримати

  • М’який силіконовий носик

  • Від 6 міс.

  • 200 мл

  • Можна мити в посудомийній машині; Легко збирати і чистити; Колір: фіолетовий

Усі частини можна мити в посудомийній машині

Усі частини можна мити в посудомийній машині

.

Суцільний силіконовий носик для легкого збирання

Клапан вбудовано в носик, що забезпечує швидке та легке збирання.

Хвиляста форма контейнера для впевненого тримання

Форма контейнера тренувальної чашки гарантує легке захоплення маленькими ручками.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

185

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

03/09/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже зручнна чашка

Малюку дуже зручно. Любить ❤️ цю чашку. Та і в догляді за нею все дуже просто. Нам батькам вона також дуже сподобалась.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF551/05 Чашка з носиком

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF551/05 Чашка з носиком

10/03/2023

Україна

Україна

Перепробували багато - ця найліпша

Купували різні варіанти чашок, але ця єдина, яку полюбила дитина! Її легко тримати та має зручний носик. Чашка не протікає, тому беру завжди з собою.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF551/03 Чашка з носиком

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF551/03 Чашка з носиком

09/03/2023

Україна

Україна

Сподобалась

Авентом користуємось давно, ніколи не підводить. Синочку зручно, нічого не протікає.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF551/05 Чашка з носиком

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF551/05 Чашка з носиком

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