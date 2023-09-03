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Зручно тримати
М’який силіконовий носик
від 6 міс.
200 мл
Можна мити в посудомийній машині; Легко збирати і чистити; Колір: блакитний
.
Клапан вбудовано в носик, що забезпечує швидке та легке збирання.
Форма контейнера тренувальної чашки гарантує легке захоплення маленькими ручками.
4.6
з 5
185
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
03/09/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Дуже зручнна чашка
Малюку дуже зручно. Любить ❤️ цю чашку. Та і в догляді за нею все дуже просто. Нам батькам вона також дуже сподобалась.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF551/05 Чашка з носиком
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF551/05 Чашка з носиком
Мавка_9
10/03/2023
Україна
Частина акції
Перепробували багато - ця найліпша
Купували різні варіанти чашок, але ця єдина, яку полюбила дитина! Її легко тримати та має зручний носик. Чашка не протікає, тому беру завжди з собою.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF551/03 Чашка з носиком
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF551/03 Чашка з носиком
Svetik.Baldina
09/03/2023
Україна
Частина акції
Сподобалась
Авентом користуємось давно, ніколи не підводить. Синочку зручно, нічого не протікає.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF551/05 Чашка з носиком
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF551/05 Чашка з носиком
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.