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Більше не доступний
Легке пиття
260 мл
Від 9 міс.
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Клапан вбудовано в носик, що забезпечує швидке та легке збирання.
Форма контейнера тренувальної чашки гарантує легке захоплення маленькими ручками.
4.8
з 5
26
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Elisa
21/06/2019
Україна
Малюк неймовірно задоволений
Найкраща пляшечка для маленького гризуна)) купили таку для донечки, задоволені дуже. Доня її гарно тримає в ручках, сама з неї може пити. Силіконовий носик також суперська ідея, бо дитина може його гризти. Радимо усім таку пляшечку! Зручно і для водички, і для трошки густіших напоїв.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF553/00 Чашка з носиком
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF553/00 Чашка з носиком
Crossu
30/01/2022
România
Частина акції
Перевірений покупець
Foarte multumita
Un produs de mare calitate! Practic pentru bebelusii care incep sa bea apa
Плюси
Forma sticlei si a tetinei
Мінуси
Nu exista dezavantaje la acest produs
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Elefantica
23/06/2021
România
Minunata
Suntem foarte multumiti de aceasta canuta, singura din care fetita mea a acceptat sa bea apa, de pe la 10 luni❤ ne pare rau ca nu am achizitionat-o de la inceputul diversificarii. Pana sa ajungem la ea am mai incercat 3 modele de cani
Плюси
Nu curge, copilul nu se uda
Мінуси
Nu sunt
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF553/03 Cană cu tetină de formare
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.