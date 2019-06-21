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  • Легке пиття
  • Легке пиття
  • Легке пиття
  • Легке пиття
  • Легке пиття
  • Легке пиття
  • Легке пиття
  • Легке пиття
  • Легке пиття
  • Легке пиття
  • Легке пиття

Більше не доступний

Philips AventЧашка з носиком

SCF553/00

4.8
| (26) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Легке пиття
Ця чашка з носиком Philips Avent чудово підходить для підростаючих малюків. М’який силіконовий носик спрощує пиття, а невелика кількість елементів полегшує миття чашки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Тренувальна чашка з м’яким носиком для легкого пиття

Легке пиття

  • Легке пиття

  • 260 мл

  • Від 9 міс.

Усі частини можна мити в посудомийній машині

Усі частини можна мити в посудомийній машині

.

Суцільний силіконовий носик для легкого збирання

Клапан вбудовано в носик, що забезпечує швидке та легке збирання.

Хвиляста форма контейнера для впевненого тримання

Форма контейнера тренувальної чашки гарантує легке захоплення маленькими ручками.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

26

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Малюк неймовірно задоволений

Найкраща пляшечка для маленького гризуна)) купили таку для донечки, задоволені дуже. Доня її гарно тримає в ручках, сама з неї може пити. Силіконовий носик також суперська ідея, бо дитина може його гризти. Радимо усім таку пляшечку! Зручно і для водички, і для трошки густіших напоїв.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF553/00 Чашка з носиком

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF553/00 Чашка з носиком

30/01/2022

România

România

Перевірений покупець

Foarte multumita

Un produs de mare calitate! Practic pentru bebelusii care incep sa bea apa

Плюси

Forma sticlei si a tetinei

Мінуси

Nu exista dezavantaje la acest produs

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF553/03 Cană cu tetină de formare

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF553/03 Cană cu tetină de formare

23/06/2021

România

România

Minunata

Suntem foarte multumiti de aceasta canuta, singura din care fetita mea a acceptat sa bea apa, de pe la 10 luni❤ ne pare rau ca nu am achizitionat-o de la inceputul diversificarii. Pana sa ajungem la ea am mai incercat 3 modele de cani

Плюси

Nu curge, copilul nu se uda

Мінуси

Nu sunt

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF553/03 Cană cu tetină de formare

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF553/03 Cană cu tetină de formare

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