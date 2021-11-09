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  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
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  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

Більше не доступний

Philips AventДитяча пляшечка Classic+

SCF566/17

4.9
| (140) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Система клапана Airflex та текстурна соска нашої пляшечки Classic+ створені для максимального усунення переривань та дискомфорту під час годування. Завдяки вбудованому антиколіковому клапану повітря повертається у пляшечку, а не в животик дитини.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Створено для неперервного годування

Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

  • 1 пляшечка

  • 330 мл

  • Соска зі змінним потоком

  • від 3 міс.

Підтверджено, що антикольковий клапан зменшує кольки*

Підтверджено, що антикольковий клапан зменшує кольки*

Наш антикольковий клапан розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини для зменшення кольок та дискомфорту. Коли дитина їсть, вбудований у соску клапан вигинається, пропускаючи повітря до задньої стінки пляшечки для запобігання утворенню вакууму. Таким чином повітря залишається у пляшечці, а не в животику дитини, що допомагає зменшити кольки та дискомфорт.

На 60% менше неспокою вночі*

На 60% менше неспокою вночі*

Пляшечка Philips Avent Anti-colic додає спокою. Малята, яких годували з пляшечки Philips Avent Anti-colic, були на 60% спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із антиколікових пляшечок конкурентів.*

Ребриста текстура запобігає злипанню, щоб не переривати годування

Ребриста текстура запобігає злипанню, щоб не переривати годування

Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного годування з комфортом.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

140

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

2

09/11/2021

Україна

Україна

Дуже задоволені

Брали таку для малечі, дуже задоволені, колік не було. Форма пляшечки дуже зручна для того, щоб згодом дитина сама її тримала.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic

19/11/2020

Україна

Україна

Пляшечка дуже зручна у икористанні

Пляшечка просто супер!!! Зручна у використанні, легко миється. соска якісна, швидко не прогризається малюком, антиколіковий ефект це взагалі знахідка))) повітря не потрапляє в шлунок малюку а всмоктується назад до пляшечки. Матеріал хороший,без запаху, можна стерилізувати. Нам дуже сподобалася. Рекомендую!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic

21/10/2020

Україна

Україна

Упрощает жизнь молодой маме!

Покупала племяннице для докармливания дочки. Прабабушки были в шоке от цены. НО: за время пользования мы ни разу не пожалели о потраченных деньгах (а сравнивать было с чем!): соска не "разжевалась" со временем, не потеряла форму от ежедневного и многократного использования, отверстие для молока не разорвалось и через 8 месяцев использования.

Плюси

качество силикона, удобная форма соски для ребенка, удобно держать в руке бутылочку как маме так и ребенку (самостоятельная!), бутылочка подходит к молокоотсосу - удобно было сцеживать молоко, размер и форма бутылочки как раз подходит к термосу (молоко на ночное кормление). Реально можно греть в микроволновке и обдавать кипятком после мытья! Соска также подошла к мешочку и кольцу для кормления ребенка жидкими фруктовыми пюре

Мінуси

за 8 месяцев не нашли!

Цей відгук про SCF560/17 Дитяча пляшечка Classic+

Цей відгук про SCF560/17 Дитяча пляшечка Classic+

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок та були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечок конкурентів.

      2. Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному з цим потраплянню повітря всередину і перериванню годування.

      3. Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.