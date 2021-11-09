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Більше не доступний
1 пляшечка
330 мл
Соска зі змінним потоком
від 3 міс.
Наш антикольковий клапан розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини для зменшення кольок та дискомфорту. Коли дитина їсть, вбудований у соску клапан вигинається, пропускаючи повітря до задньої стінки пляшечки для запобігання утворенню вакууму. Таким чином повітря залишається у пляшечці, а не в животику дитини, що допомагає зменшити кольки та дискомфорт.
Пляшечка Philips Avent Anti-colic додає спокою. Малята, яких годували з пляшечки Philips Avent Anti-colic, були на 60% спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із антиколікових пляшечок конкурентів.*
Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного годування з комфортом.
4.9
з 5
140
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Marfa333
09/11/2021
Україна
Дуже задоволені
Брали таку для малечі, дуже задоволені, колік не було. Форма пляшечки дуже зручна для того, щоб згодом дитина сама її тримала.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic
katinna
19/11/2020
Україна
Пляшечка дуже зручна у икористанні
Пляшечка просто супер!!! Зручна у використанні, легко миється. соска якісна, швидко не прогризається малюком, антиколіковий ефект це взагалі знахідка))) повітря не потрапляє в шлунок малюку а всмоктується назад до пляшечки. Матеріал хороший,без запаху, можна стерилізувати. Нам дуже сподобалася. Рекомендую!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF816/17 Дитяча пляшечка Anti-colic
Лана 127
21/10/2020
Україна
Упрощает жизнь молодой маме!
Покупала племяннице для докармливания дочки. Прабабушки были в шоке от цены. НО: за время пользования мы ни разу не пожалели о потраченных деньгах (а сравнивать было с чем!): соска не "разжевалась" со временем, не потеряла форму от ежедневного и многократного использования, отверстие для молока не разорвалось и через 8 месяцев использования.
Плюси
качество силикона, удобная форма соски для ребенка, удобно держать в руке бутылочку как маме так и ребенку (самостоятельная!), бутылочка подходит к молокоотсосу - удобно было сцеживать молоко, размер и форма бутылочки как раз подходит к термосу (молоко на ночное кормление). Реально можно греть в микроволновке и обдавать кипятком после мытья! Соска также подошла к мешочку и кольцу для кормления ребенка жидкими фруктовыми пюре
Мінуси
за 8 месяцев не нашли!
Цей відгук про SCF560/17 Дитяча пляшечка Classic+
Цей відгук про SCF560/17 Дитяча пляшечка Classic+
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок та були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечок конкурентів.
Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному з цим потраплянню повітря всередину і перериванню годування.
Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.