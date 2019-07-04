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Більше не доступний

Philips AventДитяча чашка

SCF602/12

2.5

| (4) Відгуки

Гігієна в дорозі

Навчитися пити самостійно легко за допомогою лінійки дитячих чашок Philips Avent. Завдяки відкидній кришці носик завжди залишається чистим, навіть у дорозі. Ця чашка має неперевершений захист від протікання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря, і з неї легко пити.

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Рекомендація мам номер один у світі1

Легко пити без проливання

Гігієна в дорозі

  • 260 мл

  • Від 12 міс., твердий носик

  • З ручками

Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

Запатентований клапан регулює потік рідини для захисту від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.

Шкала вимірювання на чашці

Шкала вимірювання на чашці

Шкала вимірювання на чашці для легкого приготування напою для дитини

Твердий носик для дітей від 12 міс.

Твердий носик для дітей від 12 міс.

Стійкий до прогризання носик для зручного пиття з чашки, ідеально підходить для дітей, в яких прорізуються зубки

Технічні характеристики

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Відгуки

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2.5

з 5

4

Відгуки

4
2

04/07/2019

Україна

Україна

Очень класная

Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF602/22 Дитяча чашка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF602/22 Дитяча чашка

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.

Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.

Цей відгук про SCF602/12 Kubek dla dziecka

Цей відгук про SCF602/12 Kubek dla dziecka

22/07/2012

Polska

Polska

Nie spełnia swojej głównej funkcji

Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.

Цей відгук про SCF602/12 Kubek dla dziecka

Цей відгук про SCF602/12 Kubek dla dziecka

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  1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 