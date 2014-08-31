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Більше не доступний

Philips AventДитяча чашка

SCF604/11

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Гігієна в дорозі

Ця чашка для швидкого пиття Philips Avent ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку.

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Рекомендація мам номер один у світі1

Швидше пиття без проливання

Гігієна в дорозі

  • 340 мл

  • від 18 міс., спортивний носик

Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

Запатентований клапан регулює потік рідини для захисту від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.

Носик для швидшого пиття, стійкий до прогризання

Носик для швидшого пиття, стійкий до прогризання

Носик стійкий до прогризання та забезпечує швидший потік рідини, а чашка має більшу ємність – усе для активних підростаючих дітей.

Відкидна кришка зберігає носик чистим

Відкидна кришка зберігає носик чистим

Відкидна кришка – це безумовна гарантія чистоти носика як удома, так і в дорозі.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

31/08/2014

Polska

Polska

polecam gorąco:)

Kubek kupiłam koleżance w prezencie i jest zachwycona [i ja również podczas zabaw z małym:) ]. Kręci, wierci, upuszcza kubek, a wszystko w okół czyściutkie:) Rewelacyjna sprawa dla żywiołowych maluchów!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF604/11 Kubek dla dziecka

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF604/11 Kubek dla dziecka

15/05/2012

Polska

Polska

Bez obaw produkty Avent daję swoim dzieciom.

Produkty Avent, butelki, smoczki, laktator, to jedyne produkty jakie uznaję jeśli chodzi o karmienie moich dzieci. Nie są może najtańsze, ale za to nigdy nie było z nimi żadnego problemu. Szczerze polecam wszystkim rodzicom.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF604/11 Kubek dla dziecka

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF604/11 Kubek dla dziecka

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  1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 