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Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Цей навчальний набір Classic+ допоможе Вашій дитині зробити перший крок до дорослої чашки. Завдяки зручним ручками малюк зможе самостійно пити з уже знайомого носика. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Цей навчальний набір Classic+ допоможе Вашій дитині зробити перший крок до дорослої чашки. Завдяки зручним ручками малюк зможе самостійно пити з уже знайомого носика. Переглянути усі переваги
Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Цей навчальний набір Classic+ допоможе Вашій дитині зробити перший крок до дорослої чашки. Завдяки зручним ручками малюк зможе самостійно пити з уже знайомого носика. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Цей навчальний набір Classic+ допоможе Вашій дитині зробити перший крок до дорослої чашки. Завдяки зручним ручками малюк зможе самостійно пити з уже знайомого носика. Переглянути усі переваги
Навчальний набір для переходу до пиття з чашки
Ціна магазину Philips
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