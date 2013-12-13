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Більше не доступний
SCF625/02
Classic+
від 4 міс.
Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.
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Закріпіть зручні ручки на дитячій пляшечці, щоб допомогти дитині навчитися пити самостійно
2.0
з 5
1
Відгук
Moli15
13/12/2013
Polska
Nie pasuje do serii Natural - błąd w opisie!!!
Muszę powiedzieć, że się zawiodłam - przede wszystkim na opisie przy produkcie - nie jest uniwersalny, gdyż NIE PASUJE do serii Natural - nie tylko uchwyty nie pasują, ale i jak się kupi cały komplet, to też nie pasuje. Jak się otwiera kubek, to wylatuje zawartość z "góry" - porażka. Ogólnie jestem z całej serii Natural zadowolona, ale jest duży minus, że nie można z butelek Natural zrobić kubków - nabijanie klientów w butelkę. I do tego błędne opisy...słabo, jak na taką wielką i znaną firmę.
Цей відгук про SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka
Цей відгук про SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka
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