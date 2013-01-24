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    Philips Avent

    Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

    SCF625/02
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки Спростіть дитині перехід до пиття з чашки Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
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      Philips Avent Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

      SCF625/02
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

      Цей навчальний набір Classic+ допоможе Вашій дитині зробити перший крок до дорослої чашки. Завдяки зручним ручками малюк зможе самостійно пити з уже знайомого носика. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

      Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

      Цей навчальний набір Classic+ допоможе Вашій дитині зробити перший крок до дорослої чашки. Завдяки зручним ручками малюк зможе самостійно пити з уже знайомого носика. Переглянути усі переваги

      Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

      Цей навчальний набір Classic+ допоможе Вашій дитині зробити перший крок до дорослої чашки. Завдяки зручним ручками малюк зможе самостійно пити з уже знайомого носика. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

      Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

      Цей навчальний набір Classic+ допоможе Вашій дитині зробити перший крок до дорослої чашки. Завдяки зручним ручками малюк зможе самостійно пити з уже знайомого носика. Переглянути усі переваги

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        Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

        • Classic+
        • від 4 міс.
        Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

        Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

        Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        .

        Зручні знімні ручки

        Зручні знімні ручки

        Закріпіть зручні ручки на дитячій пляшечці, щоб допомогти дитині навчитися пити самостійно

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Великобританія
          Так
          Пляшечка для підготовки до пиття з чашки
          1  шт.
          Етап
          від 4 місяців
          Вага виробу
          0,09  кг
          Гігієнічний ковпачок із защіпкою
          1  шт.
          М’яка соска з середнім потоком
          1  шт.

        • Матеріал

          Пляшечка
          • Без вмісту BPA*
          • Поліпропілен
          Соска
          • Без вмісту BPA*
          • Силікон
          Кількість коробок F у коробці A
          6  шт.

        • Вага та розміри

          Розміри коробки F
          130 x 110 x 60  мм

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