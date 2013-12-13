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  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

Більше не доступний

Philips AventНавчальний набір для переходу до пиття з чашки

SCF625/02

2
| (1) Відгук
Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Цей навчальний набір Classic+ допоможе вашій дитині зробити перший крок до дорослої чашки. Завдяки зручним ручками малюк зможе самостійно пити з уже знайомого носика.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

  • Classic+

  • від 4 міс.

Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.

Усі частини можна мити в посудомийній машині

Усі частини можна мити в посудомийній машині

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Зручні знімні ручки

Зручні знімні ручки

Закріпіть зручні ручки на дитячій пляшечці, щоб допомогти дитині навчитися пити самостійно

Технічні характеристики

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Відгуки

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2.0

з 5

1

Відгук

5
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1

13/12/2013

Polska

Polska

Nie pasuje do serii Natural - błąd w opisie!!!

Muszę powiedzieć, że się zawiodłam - przede wszystkim na opisie przy produkcie - nie jest uniwersalny, gdyż NIE PASUJE do serii Natural - nie tylko uchwyty nie pasują, ale i jak się kupi cały komplet, to też nie pasuje. Jak się otwiera kubek, to wylatuje zawartość z "góry" - porażka. Ogólnie jestem z całej serii Natural zadowolona, ale jest duży minus, że nie można z butelek Natural zrobić kubków - nabijanie klientów w butelkę. I do tego błędne opisy...słabo, jak na taką wielką i znaną firmę.

Цей відгук про SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka

Цей відгук про SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka

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