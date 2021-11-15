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  • Природний спосіб годування із пляшечки
  • Природний спосіб годування із пляшечки
  • Природний спосіб годування із пляшечки
  • Природний спосіб годування із пляшечки
  • Природний спосіб годування із пляшечки
  • Природний спосіб годування із пляшечки
  • Природний спосіб годування із пляшечки
  • Природний спосіб годування із пляшечки

Більше не доступний

Philips AventДитяча пляшечка Natural

SCF628/17

4.9
| (210) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Природний спосіб годування із пляшечки
Наша нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для вашої дитини і для вас. Соска має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Соска Avent із пелюстковим дизайном

Природний спосіб годування із пляшечки

  • 1 пляшечка

  • 260 мл

  • Соска з повільним потоком

  • від 1 міс.

Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.

Сумісність із лінійкою Philips Avent Natural

Сумісність із лінійкою Philips Avent Natural

Нова пляшечка Philips Avent Natural сумісна з лінійкою продуктів Philips Avent, за винятком пляшечок та ручок чашок Classic. Радимо використовувати пляшечки Natural лише із сосками Natural.

У наявності різні розміри

Пляшечка Philips Avent Natural доступна у 4 об’ємах: 60 мл, 125 мл, 260 мл та 330 мл. Усі пляшечки доступні в одинарних упаковках та упаковках по кілька штук.

Технічні характеристики

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4.9

з 5

210

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

15/11/2021

Україна

Україна

Виріб є одним з найліпших придбань для моїх дітей!

Дуже рекомендую ці пляшечки,оскільки коли народився старший син і ми були вимушені годувати його з пляшечки ми спробували багато різних фірм,але коли придбали ці,я була в захваті в дитина теж,дуже зручні у використанні,легкі(син з часом сам почав тримати її у ручках) тому коли ми були в очікуванні другого сина питання про пляшечки вже не стояло,я придбала ці і ще ні разу не пошкодувала!!!

Плюси

Легкість,зручність у використанні (завдяки широкому горлишку суміш легко насипати),компактність(не займає багато місця,тому зручно брати у дорогу)

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

11/11/2021

Україна

Україна

Дуже якісний виріб.

Дуже подобається,зручний те що шукала, дякую вам за якість

Плюси

Так

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

10/11/2021

Україна

Україна

Виріб має найновітніші функції!

Дуже якісна продукція, яка продумана до малесеньких дрібничок. Ми вже 2 роки користується і пляшечками, і пустушками і молокоотсосом! Якість супер! Всім мама рекомендую!

Плюси

Всим задоволена

Мінуси

Немає мінусів

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

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