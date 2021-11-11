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  • Природний спосіб годування із пляшечки
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  • Природний спосіб годування із пляшечки
  • Природний спосіб годування із пляшечки
  • Природний спосіб годування із пляшечки
  • Природний спосіб годування із пляшечки
  • Природний спосіб годування із пляшечки
  • Природний спосіб годування із пляшечки
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  • Природний спосіб годування із пляшечки
  • Природний спосіб годування із пляшечки
  • Природний спосіб годування із пляшечки
  • Природний спосіб годування із пляшечки
  • Природний спосіб годування із пляшечки

Більше не доступний

Philips AventСоска Natural

SCF654/27

4.6
| (9) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб
Природний спосіб годування із пляшечки
Наша нова соска допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для вашої дитини і для вас. Вона має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Соска Avent із пелюстковим дизайном

Природний спосіб годування із пляшечки

  • 2 шт.

  • Швидкий потік

  • від 6 міс.

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.

Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

9

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

4
3
2

11/11/2021

Україна

Україна

Качественная, удобная

Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.

Плюси

коликов стало меньше, прочная

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF656/27 Соска Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF656/27 Соска Natural

21/06/2019

Україна

Україна

Лучшая в мире соска и бутылочка!

Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF656/27 Соска Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF656/27 Соска Natural

01/04/2019

Україна

Україна

Отличный продукт!

Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF654/27 Соска Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF654/27 Соска Natural

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011